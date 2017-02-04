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jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1670

jv16 PowerTools 2017 4.1.0.1670 04.02.17

Вышла новая версия jv16 PowerTools — замечательной программы для очистки компьютера и оптимизации его работы.

В новой версии:

  • Значительно повышена скорость работы инструмента комплексного обслуживания «Clean and SpeedUp My Computer»;
  • Теперь в разделе лицензий можно загрузить данные о лицензии нажатием кнопки «Enter». Раньше это было доступно только с использованием клавиатуры;
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было отказаться от установки чешской локализации;
  • Исправлена проблема, при которой в инструменте комплексного обслуживания «Clean and SpeedUp My Computer» не перечислялись ошибки реестра.

jv16 PowerTools X — это программа для анализа и очистки компьютера от мусора и всесторонней оптимизации работы компьютера с операционной системой Windows XP/7/8.1/10. Ориентирована на опытных пользователей и не так проста и доступна как, например, CCleaner или Bleachbit, но зато значительно более эффективна.

jv16 PowerTools X включает богатый набор инструментов для настройки реестра Windows и некоторых компонентов операционной системы. Путем очистки и удаления ненужных файлов и всякого мусора, который со временем скапливается на компьютере, программа оптимизирует работу системы, после чего она работает быстрее. В отличие от прочих программ подобного толка, jv16 PowerTools включает не только скромные функции анализа и очистки, но и множество дополнительных инструментов и тонких настроек для работы с реестром и файлами.

Программа включает более 20-ти различных инструментов: набор инструментов для оптимизации работы реестра Windows; поиск, удаление и управление файлами; мощный инструмент для удаления программ; менеджер автозапуска; работа с меню Пуск; менеджер служб; оптимизатор работы системы, очистка диска, удаление приватных данных, оптимизатор запуска операционной системы и многое другое.

| Скачать jv16 PowerTools (8.2 Мб, Пробная версия)


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