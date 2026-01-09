HWiNFO 8.40 — обновление с новым стресс-тестом

Вышло заметное обновление программы HWiNFO.
HWiNFO — это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих, из которых он состоит. Поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Эта программа является отличным бесплатным инструментом определения железа компьютера, а также его текущего состояния. Кроме информационного модуля присутствует прекраснейшая, очень мощная и отлично настраиваемая система мониторинга, а начиная с этой версии, еще и стресс-тест.
В HWiNFO 8.40 включен стресс-тест. Это новая функция, которая позволит проверить работу компьютера в условиях экстремальной, нереалистично интенсивной нагрузки. Это полезно при проверке основных компонентов системы на устойчивость, к примеру, после установки нового железа, изменения важных настроек и подобных мероприятий. Новинка доступна в разделе «Датчики».
Доступно тестирование процессора, оперативной памяти, видеокарты и накопителей:
- Процессор — нагружает процессор с использованием различных наборов инструкций: integer (generic), SSE, AVX, FMA.
- Память — загружает оперативную память, выполняя интенсивные операции чтения/записи.
- Видеокарта. OpenGL — средняя и высокая нагрузка на видеокарту (подходит также для интегрированных графических процессоров), Vulkan — высокая и очень высокая нагрузка.
- Тестирование носителя информации — стресс-тестирование диска только для чтения.
Хотя HWiNFO почти бесплатная программа, Pro-версия которой имеет минимальные отличия от бесплатной, однако эта функция несколько поражена в функциональности. К примеру, тестирование процессора с AVX и FMA доступно только в Pro-версии. Установка количества потоков при тестировании оперативной памяти, и тестировании Vulkan для видеокарты — тоже, только в Pro.
Что нового в HWiNFO 8.40
В остальном это вполне стандартное ежемесячное обновление HWiNFO, расширяющее поддержку новейшего железа.
- Добавлена новая функция стресс-тестирования.
- Расширен мониторинг датчиков материнский плат Colorful на чипсетах B650, B850, X870, Z790, Z890.
- Расширена поддержка Nova Lake-H/HX.
- Расширены ETW-буферы для PresentMon.
- Добавлена поддержка Arrow Lake Refresh и Panther Lake SKUs.
- Добавлена поддержка мониторинга скорости вращения вентиляторов ноутбука ASUS Vivobook Pro 15 N6506.
- Добавлена поддержка AMD Radeon AI PRO R9700S и R9600D.
- Значения датчика интегрированного видео от Intel перенесен в отдельный датчик.
- Добавлен отдельный датчик для AMD иd Qualcomm NPU.
- Добавлена поддержка датчиков памяти DDR5 для модулей типа LPCAMM2.
- Добавлены дополнительные данные о SOCAMM2.
- Добавлена поддержка AMD EXPO 1.20.
- Расширена телеметрия Nova Lake.
- Добавлена поддержка контроллера вентиляторов от Arctic.
- Добавлен «Origin Code» не-JEDEC ID.
- Обновлена поддержка AMD Sarlak/Strix Halo.
- Исправлены ошибки.