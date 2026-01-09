HWiNFO 8.40 — обновление с новым стресс-тестом

Вышло заметное обновление программы HWiNFO.

HWiNFO — это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих, из которых он состоит. Поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Эта программа является отличным бесплатным инструментом определения железа компьютера, а также его текущего состояния. Кроме информационного модуля присутствует прекраснейшая, очень мощная и отлично настраиваемая система мониторинга, а начиная с этой версии, еще и стресс-тест.

В HWiNFO 8.40 включен стресс-тест. Это новая функция, которая позволит проверить работу компьютера в условиях экстремальной, нереалистично интенсивной нагрузки. Это полезно при проверке основных компонентов системы на устойчивость, к примеру, после установки нового железа, изменения важных настроек и подобных мероприятий. Новинка доступна в разделе «Датчики».

Доступно тестирование процессора, оперативной памяти, видеокарты и накопителей:

Процессор — нагружает процессор с использованием различных наборов инструкций: integer (generic), SSE, AVX, FMA.

Память — загружает оперативную память, выполняя интенсивные операции чтения/записи.

Видеокарта. OpenGL — средняя и высокая нагрузка на видеокарту (подходит также для интегрированных графических процессоров), Vulkan — высокая и очень высокая нагрузка.

Тестирование носителя информации — стресс-тестирование диска только для чтения.

Хотя HWiNFO почти бесплатная программа, Pro-версия которой имеет минимальные отличия от бесплатной, однако эта функция несколько поражена в функциональности. К примеру, тестирование процессора с AVX и FMA доступно только в Pro-версии. Установка количества потоков при тестировании оперативной памяти, и тестировании Vulkan для видеокарты — тоже, только в Pro.

Стресс-тест в HWiNFO 8.40

Что нового в HWiNFO 8.40

В остальном это вполне стандартное ежемесячное обновление HWiNFO, расширяющее поддержку новейшего железа.