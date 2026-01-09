SLO.ru
HWiNFO 8.40 — обновление с новым стресс-тестом 09.01.2026

HWiNFO 8.40 — обновление с новым стресс-тестом

Вышло заметное обновление программы HWiNFO.

HWiNFO — это бесплатная программа, предоставляющая полную информацию о компьютере и комплектующих, из которых он состоит. Поддерживает все популярное железо и дает подробную информацию по каждому компоненту. Эта программа является отличным бесплатным инструментом определения железа компьютера, а также его текущего состояния. Кроме информационного модуля присутствует прекраснейшая, очень мощная и отлично настраиваемая система мониторинга, а начиная с этой версии, еще и стресс-тест.

В HWiNFO 8.40 включен стресс-тест. Это новая функция, которая позволит проверить работу компьютера в условиях экстремальной, нереалистично интенсивной нагрузки. Это полезно при проверке основных компонентов системы на устойчивость, к примеру, после установки нового железа, изменения важных настроек и подобных мероприятий. Новинка доступна в разделе «Датчики».

Доступно тестирование процессора, оперативной памяти, видеокарты и накопителей:

  • Процессор — нагружает процессор с использованием различных наборов инструкций: integer (generic), SSE, AVX, FMA.
  • Память — загружает оперативную память, выполняя интенсивные операции чтения/записи.
  • Видеокарта. OpenGL — средняя и высокая нагрузка на видеокарту (подходит также для интегрированных графических процессоров), Vulkan — высокая и очень высокая нагрузка.
  • Тестирование носителя информации — стресс-тестирование диска только для чтения.

Хотя HWiNFO почти бесплатная программа, Pro-версия которой имеет минимальные отличия от бесплатной, однако эта функция несколько поражена в функциональности. К примеру, тестирование процессора с AVX и FMA доступно только в Pro-версии. Установка количества потоков при тестировании оперативной памяти, и тестировании Vulkan для видеокарты — тоже, только в Pro.

Стресс-тест в HWiNFO 8.40
Стресс-тест в HWiNFO 8.40

Что нового в HWiNFO 8.40

В остальном это вполне стандартное ежемесячное обновление HWiNFO, расширяющее поддержку новейшего железа.

  • Добавлена новая функция стресс-тестирования.
  • Расширен мониторинг датчиков материнский плат Colorful на чипсетах B650, B850, X870, Z790, Z890.
  • Расширена поддержка Nova Lake-H/HX.
  • Расширены ETW-буферы для PresentMon.
  • Добавлена поддержка Arrow Lake Refresh и Panther Lake SKUs.
  • Добавлена поддержка мониторинга скорости вращения вентиляторов ноутбука ASUS Vivobook Pro 15 N6506.
  • Добавлена поддержка AMD Radeon AI PRO R9700S и R9600D.
  • Значения датчика интегрированного видео от Intel перенесен в отдельный датчик.
  • Добавлен отдельный датчик для AMD иd Qualcomm NPU.
  • Добавлена поддержка датчиков памяти DDR5 для модулей типа LPCAMM2.
  • Добавлены дополнительные данные о SOCAMM2.
  • Добавлена поддержка AMD EXPO 1.20.
  • Расширена телеметрия Nova Lake.
  • Добавлена поддержка контроллера вентиляторов от Arctic.
  • Добавлен «Origin Code» не-JEDEC ID.
  • Обновлена поддержка AMD Sarlak/Strix Halo.
  • Исправлены ошибки.

Скачать HWiNFO 8.40

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 8.40 (Portable)

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

