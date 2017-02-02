K-Lite Codec Pack 12.9.0

Обновлен набор кодеков K-Lite Codec Pack.



Это стандартное обновление, которое включает новые версии компонентов. Читайте список изменений.



K-Lite Codec Pack — самый популярный набор видео и аудио кодеков. Кодеки необходимы для воспроизведения видео и аудио файлов и этот набор предназначен для воспроизведения всех сколько-нибудь распространенных форматов. Стандартные средства операционной системы Windows и большинства популярных плееров уже содержат самые популярные кодеки, но далеко не все и их часто недостаточно для воспроизведения некоторых файлов. В общем, если вы постоянно смотрите видео в разных, в том числе и мало распространенных форматах, то этот пакет для вас — в нем есть все необходимое для качественного просмотра видео.



Доступно 4 версии: Basic, Standard, Full и Mega. Различаются количеством входящих в них кодеков. Большинству пользователей будет вполне достаточно Basic-версии, которая включает только необходимое. Standard-версия имеет дополнительные кодеки и хороший плеер Media Player Classic Home Cinema. Full-версия содержит много редких кодеков. Версия Mega является комбинацией из двух пакетов: K-Lite Codec Pack Full и Real Alternative (для воспроизведения файлов формата RealMedia).



| Скачать K-Lite Codec Pack Basic (13.5 Мб, Бесплатно)

| Скачать K-Lite Codec Pack Standard (27 Мб, Бесплатно)

| Скачать K-Lite Codec Pack Full (35.1 Мб, Бесплатно)

| Скачать K-Lite Mega Codec Pack (40.2 Мб, Бесплатно)









Список изменений:



Для версии Basic: - Добавлена возможность декодировать аудио G.729;

- Обновлен Icaros до версии 3.0.2 b1;

- Предприняты мелкие изменения и исправления. Для версии Standard: - Добавлена возможность декодировать аудио G.729;

- Обновлен Icaros до версии 3.0.2 b1;

- Обновлен MediaInfo Lite до версии 0.7.92;

- Предприняты мелкие изменения и исправления. Для версий Full и Mega: - Добавлена возможность декодировать аудио G.729;

- Обновлен Icaros до версии 3.0.2 b1;

- Обновлен MediaInfo Lite до версии 0.7.92;

- Обновлен GraphStudioNext до версии 0.7.1.0;

- Предприняты мелкие изменения и исправления.

