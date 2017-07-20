SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииВидеоплееры

Zoom Player

13.7.1

Видеоплеер с поддержкой большинства видеоформатов

Скачать Zoom Player (Выбор версии)
Скачать

Яндекс.Браузер

Zoom Player является одним из самых популярных и функциональных медиаплееров. Отлично подойдет, как рядовым пользователям, желающим смотреть любое видео без лишних проблем с настройками и кодеками, так и опытным пользователям для которых важен широкий ассортимент настроек, благодаря которым можно настроить плеер для особенных случаев. Плеер поддерживает все популярные видеоформаты, отлично заточен под просмотр видео в высоком разрешении, имеет просто огромное количество настроек, поддерживается полная настройка интерфейса и поддерживает фильтры, субтитры, скины и т.д.

Скачать Zoom Player можно в 2-х вариантах. Версия Free включает базовый набор функций и удовлетворит большинство пользователей. Версия MAX ориентирована на самых требовательных пользователей и ориентирована на видео высокой четкости и максимальную гибкость настроек. На официальном сайте можно посмотреть на таблицу сравнения функциональности версий.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Теперь добавление глав в редакторе будет происходить мгновенно.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Zoom Player 1 Скриншот Zoom Player 2
ОБНОВЛЕНО: 20.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
Отзывы о Zoom Player

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Media Player Classic

Популярный видеоплеер с кодеками и фильтрами

VLC Media Player

Свободный видеоплеер с поддержкой потокового видео

Potplayer

Популярный видеоплеер с множеством достоинств

The KMPlayer

Видеоплеер, который отлично подойдет для больших экранов

GOM Player

Видеоплеер со встроенными кодеками

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64