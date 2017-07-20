Zoom Player является одним из самых популярных и функциональных медиаплееров. Отлично подойдет, как рядовым пользователям, желающим смотреть любое видео без лишних проблем с настройками и кодеками, так и опытным пользователям для которых важен широкий ассортимент настроек, благодаря которым можно настроить плеер для особенных случаев. Плеер поддерживает все популярные видеоформаты, отлично заточен под просмотр видео в высоком разрешении, имеет просто огромное количество настроек, поддерживается полная настройка интерфейса и поддерживает фильтры, субтитры, скины и т.д.

Скачать Zoom Player можно в 2-х вариантах. Версия Free включает базовый набор функций и удовлетворит большинство пользователей. Версия MAX ориентирована на самых требовательных пользователей и ориентирована на видео высокой четкости и максимальную гибкость настроек. На официальном сайте можно посмотреть на таблицу сравнения функциональности версий.