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Все категорииОптимизация и очистка

CCleaner

5.32

Очень простая программа для очистки системы от мусора

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CCleaner — самая популярная программа для очистки компьютера от накапливающегося в нем мусора. Своей популярности программа обязана, в первую очередь, простоте и доступности.

CCleaner ищет и удаляет ненужные файлы, которые со временем накапливаются в каждом компьютере, как в самой операционной системе, так и во многих популярных программах. Среди функций очистки от мусора сторонних программ, особое внимание уделено данным веб-браузеров. Кроме того, важной функцией этой утилиты является возможность проверки целостности реестра операционной системы Windows с возможностью устранения обнаруженных проблем.

Помимо основных функций, программа включает несколько дополнительных инструментов: удобное удаление программ, управление автозагрузкой системы, поиск и удаление дубликатов файлов, управление точками восстановления системы, полное стирание информации с жесткого диска и еще несколько функций.

В общем и целом, после применения CCleaner, компьютер избавляется от массы ненужного, благодаря чему система начинает работать быстрее, да еще и высвобождается место на жестком диске. Рекомендуется скачать CCleaner тем, кто хочет быстро очистить компьютер от мусора, не вникая в детали и сложности.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Обновлена очистка истории посещений браузера Firefox. Для более корректного удаления favicon.
  • Обновлена очистка истории посещений Chromium-браузеров.
  • Восстановлена поддержка очистки последнего места загрузки браузеров Firefox и Edge.
  • Правило «Последние документы» больше не удаляет закрепленные элементы приложений из состава Microsoft Office.
CCleaner CCleaner CCleaner
ОБНОВЛЕНО: 11.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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