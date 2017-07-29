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Все категорииПросмотр графики

FastStone Image Viewer

6.3

Отличный графический вьювер. Программа для просмотра графики

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FastStone Image Viewer — это классный просмотрщик графических файлов. Программа обладает всеми уместными для графического вьювера функциями, при том не тормозит (нынче не каждый просмотрщик картинок ведет себя прилично) и имеет весьма продуманный, симпатичный и очень удобный интерфейс. FastStone Image Viewer поддерживает все популярные графические форматы, в том числе и RAW.

Естественно, что FastStone Image Viewer, как и все программы такого типа, включает не только функции просмотра графических изображений, но и имеет целый набор дополнительных инструментов: функции ретуши изображений, конвертирование форматов между собой (поддерживается и пакетное преобразование), создание слайдшоу и много прочих полезных функций. При этом, в набор таких инструментов гораздо более широкий, чем в прочих программах подобного толка.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлен встроенный видеоплеер.
  • Повышено качество отрисовки аннотаций в инструменте рисования.
  • Улучшена поддержка в слайдшоу MP3 с высоким битрейтом.
  • Предприняты мелкие улучшения и исправлены ошибки.
Скриншот FastStone Image Viewer 1 Скриншот FastStone Image Viewer 2 Скриншот FastStone Image Viewer 3 Скриншот FastStone Image Viewer 4
ОБНОВЛЕНО: 29.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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