FastStone Image Viewer — это классный просмотрщик графических файлов. Программа обладает всеми уместными для графического вьювера функциями, при том не тормозит (нынче не каждый просмотрщик картинок ведет себя прилично) и имеет весьма продуманный, симпатичный и очень удобный интерфейс. FastStone Image Viewer поддерживает все популярные графические форматы, в том числе и RAW.

Естественно, что FastStone Image Viewer, как и все программы такого типа, включает не только функции просмотра графических изображений, но и имеет целый набор дополнительных инструментов: функции ретуши изображений, конвертирование форматов между собой (поддерживается и пакетное преобразование), создание слайдшоу и много прочих полезных функций. При этом, в набор таких инструментов гораздо более широкий, чем в прочих программах подобного толка.