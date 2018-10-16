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Adobe Photoshop

CC 20

Несомненный лидер в области растровой графики

Скачать Adobe Photoshop

Несомненный лидер в области растровой графики на протяжении многих лет, не имеющий абсолютно никаких конкурентов. Веб-дизайнеры, художники, оформители, фотографы — все они не представляют своей работы без этой программы. Растровая графика и Adobe Photoshop — слова синонимы, в общем, самый настоящий стандарт.

Первое, что явно бросается в глаза, это, конечно же, обновленный интерфейс. Новый интерфейс выполнен в темно-серой гамме и производит весьма приятное впечатление, хотя, возможно, и может показаться непривычным. В любом случае, гамму интерфейса можно поменять в настройках программы. Кроме переработки цветовой гаммы, иконок и курсоров, изменению подверглась и структура диалогов некоторых инструментов, что должно сделать их более удобными.

Каждая новая версия Photoshop становится с одной стороны сложнее, а с другой — проще. Сложнее из-за включения новых инструментов и настроек, а проще за счет того, что инструменты становятся умнее. Основные нововведения таковы: включены новые и обновлены старые инструменты, значительно более мощные инструменты видеомонтажа, возможность применения технологии Content-Aware к инструменту Patch для коррекции обрезанной области и перемещения образца по изображению, новый инструмент для выполнения обратимой обрезки изображений, добавлены новые эффекты размытия, улучшен и расширен инструмент Crop, добавлен новый фильтр масленой краски, включен новый инструмент для коррекции искажения широкоугольного объектива, обновлены алгоритмы коррекции, улучшенный рендеринг векторной графики и много другое. Также отдельно важно заметить значительно повышенную производительность, за счет использования нового движка Adobe Mercury Graphics Engine, что сулит мгновенное применение изменений даже при использовании сложных эффектов.

Отдельным абзацем стоит отметить новую функцию автоматического сохранения проекта. Благодаря этому нововведению, программа будет сама, без дополнительных вопросов, сохранять проект каждый определенный промежуток времени (например, каждые 5 минут). Теперь, если случится сбой, отключат электропитание или произойдет тому подобная беда, результаты работы не будут утрачены.

Скачать Photoshop можно через специальный сервис при использовании программы-клиента Adobe Download Assistant.

Что нового в Adobe Photoshop CC 20:

Список изменений будет опубликован позже.

Скриншот Adobe Photohop 1 Скриншот Adobe Photohop 2 Скриншот Adobe Photohop 3 Скриншот Adobe Photohop 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 16.10.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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