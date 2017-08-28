7-Zip — полностью бесплатный архиватор, который ценен своим собственным форматом 7z. Этот формат способен добиться очень высокой степени сжатия и отлично подойдет для архивации больших объемов информации (например, объемных программ или игр). Помимо этого, 7-Zip поддерживает и все прочие популярные форматы архивации: ZIP, RAR, GZIP, ISO, LZH, LZMA, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, MSI, NSIS, RPM, TAR, UDF, WIM, XAR и Z. Разработчиком, а также независимыми тестерами, отмечается, что качество сжатия форматов ZIP и GZIP в этой программе чуть выше, чем в большинстве других. Остается заметить, что программа имеет очень простой и удобный интерфейс без каких бы то ни было украшений и излишеств.

Хотя этот выпуск имеет статус тестовой версии, он вполне стабилен и пригоден для повседневного использования. В цикле разработки архиватора 7-Zip редко появляются финальные выпуски, а тестовые-версии, чаще всего, функционируют без всяких проблем.