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Все категорииАнтивирусы

Dr.Web

11.0.5.8020

Давно существующее антивирусное решение

Скачать Dr.Web

Dr.Web — это популярное и давно существующее антивирусное решение от отечественных разработчиков. Позволяет уберечься от вирусов, троянов, руткитов, почтовых и сетевых червей, шпионских модулей, спама, а также ограничить доступ к нежелательным сайтам.

У Доктор Веб отсутствует привычный централизованный интерфейс управления всеми модулями приложения. Каждый модуль имеет собственный интерфейс, что с одной стороны непривычно, но вполне функционально и, при наличии привычки, вполне удобно.

Скачать Dr.Web можно в 2-х различных версиях. Версия Антивирус Dr.Web включает антивирус, антишпион, антируткит и фаервол. Версия Dr.Web Security Space вдобавок к этому включает антиспам, веб-антиирус и родительский контроль.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Исправлены ошибки.
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ОБНОВЛЕНО: 09.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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