Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Выпущено крупное обновление популярного GNU/Linux-дистрибутива Zorin OS.
Zorin OS — очень простая операционная система, построенная на основе GNU/Linux дистрибутива Ubuntu. Адресована рядовым пользователям, переходящим на Linux с Windows или в качестве первой операционной системы. Этот дистрибутив позиционируется разработчиками как альтернатива Windows и macOS.
Разработчики пишут, что очень рады возможности представить Zorin OS 18, как важный релиз переосмысливающий работу домашнего ПК благодаря новому дизайну, мощным новым функциям и отличной совместимости с ещё большим количеством инструментов, востребованных пользователями. Это огромный шаг вперед для операционной системы.
Что нового в Zorin OS 18:
- Zorin OS 18 базируется на Ubuntu 24.04 LTS, ядро Linux версии 6.14, GNOME 46 или XFCE 4.18, последняя ветка Mesa, Wayland по умолчанию и опционально X11, звук — PipeWire, пакетная база apt/Snap.
- Обновлен интерфейс. Значительно изменена базовая тема интерфейса — более светлые цвета и округление элементов интерфейса, а обзор рабочих столов получил визуальные подсказки. Добавлены две новые цветовые схемы с желтым и коричневым акцентами. Также предпринято множество изменений в различных встроенных программах.
- Новый, более мощный, менеджер окон. Реализовано простое перетаскивание окон в верхнюю часть экрана для вызова меню раскладки.
- Новый встроенный инструмент «Веб-приложения», который позволяет интегрировать веб-приложения в рабочий стол Zoris OS. Любой сайт можно превратить в «десктопное приложение», которое появляется в меню и ведёт себя как нативное.
- Интеграция с Microsoft OneDrive. Возможность подключить OneDrive через «Онлайн-аккаунты» и работать с файлами напрямую из приложения «Файлы».
- Рекомендации альтернатив к Windows-программам. Теперь при обнаружении установочных файлов различных Windows-программ, Zoris OS предложит альтернативу.
- Новые макеты рабочего стола в версии Pro. Три новых варианта макетов: компактная панель, стиль по мотивам Linux Mint, минималистичный как в elementary OS.
- Новые предустановленные программы в Zorin OS Pro и Education. 11 штук.
- Оптимизирована производительность.
- Улучшенная поддержка программного обеспечения для Windows через обновленный Wine 10.
- В приложении «Файлы» появилась новая кнопка «Искать везде».
- Добавлена поддержка удалённого входа в систему через RDP.