Zorin OS 18 — крупное обновление простого дистрибутива GNU/Linux

Выпущено крупное обновление популярного GNU/Linux-дистрибутива Zorin OS.

Zorin OS — очень простая операционная система, построенная на основе GNU/Linux дистрибутива Ubuntu. Адресована рядовым пользователям, переходящим на Linux с Windows или в качестве первой операционной системы. Этот дистрибутив позиционируется разработчиками как альтернатива Windows и macOS.

Разработчики пишут, что очень рады возможности представить Zorin OS 18, как важный релиз переосмысливающий работу домашнего ПК благодаря новому дизайну, мощным новым функциям и отличной совместимости с ещё большим количеством инструментов, востребованных пользователями. Это огромный шаг вперед для операционной системы.

Интерфейс Zorin OS 18

Что нового в Zorin OS 18: