Zorin OS

18

Скачать суперпростую операционную систему GNU/Linux

Open Source Linux

Zorin OS — очень простая операционная система, построенная на основе GNU/Linux дистрибутива Ubuntu. Адресована рядовым пользователям, переходящим на Linux с Windows или в качестве первой операционной системы.

Этот дистрибутив позиционируется разработчиками как альтернатива Windows и macOS. То есть, у них примерно схожая аудитория – рядовой домашний пользователь, ценящий простоту и доступность. Разработчики характеризуют Zorin OS как простую в использовании, очень быструю и не требовательную к железу ОС.

Zorin OS имеет симпатичный интерфейс (рабочий стол на основе GNOME), главное меню в стиле виндового Пуск, панель задач, быстрое переключение стилей, удобное меню приложений, поддержка сенсорного экрана и т. д. Магазин приложений с единым интерфейсом для всех форматов пакетов. Также разработчики позиционируют систему, как совместимую с Windows. Она поддерживает работу Windows-программ через Wine.

Начинающим пользователям понравится ряд удобств, типа быстрого доступа к Wine и PlayOnLinux для совместимости с программами и играми для Windows, а также Zorin OS Connect для взаимодействия со Android-смартфонами.

Кроме простого и симпатичного интерфейса Zorin OS может похвастаться рядовыми для GNU/Linux достоинствами: стабильность, безопасность, невысокое потребление ресурсов и все это бесплатно.

Интерфейс Zorin OS
Интерфейс Zorin OS
Интерфейс Zorin OS
Интерфейс Zorin OS
Интерфейс Zorin OS
Интерфейс Zorin OS

Что нового в последних версиях Zorin OS:

Zorin OS 18 — это огромное обновление с массой улучшений. Множество улучшений интерфейса, новые темы оформления, новые макеты рабочего стола, новые шаблоны, новый мощный менеджер окон, улучшенная интеграция с приложениями, интеграция с Microsoft OneDrive, множество прочих улучшений.

Отзывы о Zorin OS

