Linux Mint

22.2

Скачать простой дистрибутив GNU/Linux

Open Source Linux

Скачать Linux Mint

ВЫБОР ВЕРСИИ

Linux Mint — популярный дистрибутив GNU/Linux. Очень простой и дружелюбный — понравится начинающим пользователям. Основан на Ubuntu и Debian GNU/Linux. Можно смело рекомендовать скачать Linux Mint начинающим пользователям.

Linux Mint считается идеальным вариантом перехода пользователя с Windows на GNU/Linux. Все дело в рабочем столе Cinnamon (основан на GNOME), который очень похож на интерфейс операционных систем Windows. Меню пуск, привычные иконки, трей, управление окнами и прочее, подобно Windows. Файловый менеджер Nemo работает примерно также, как Проводник операционной системы Windows. Многие другие особенности также схожи с Windows, что будет удобно новичкам. Также стоит отметить массу настроек дизайна интерфейса. Темы, цвета, стиль.

Пользователь может начать полноценную работу сразу после установки операционной системы, даже без минимальной предварительной настройки. В базовый дистрибутив уже включена масса дополнительного софта: браузер Firefox, офисный пакет LibreOffice, почтовый клиент Thunderbird, торрент-клиент Transmission, плееры Celluloid и Rhythmbox, просмотрщик графики Pix, набор мультимедиа-кодеков, драйверы для различных устройств, системные утилиты и огромное множество прочих программ. Удобный менеджер приложений поможет в пару кликов скачать любые дополнительные программы не вникая в премудрости компиляции программ из исходников и прочих сложностей, которые отпугивают новичков.

Кроме версии с рабочим столом Cinnamon, которая является самой популярной, доступны версии Xfce (значительно более легкий рабочий стол) и MATE (ранее использовавшийся рабочий стол, основанный на GNOME 2).

В общем, Linux Mint очень простая операционная система, которая не вызовет недоумения даже у начинающего пользователя. В ней сочетаются преимущества простоты Windows и надежности GNU/Linux. Сомневающийся пользователь может загрузить операционную систему с флешки в Live-режиме и попробовать без установки.

Интерфейс Linux Mint
Интерфейс Linux Mint
Программы
Программы
Менеджер установки программ
Менеджер установки программ

Что нового в последних версиях Linux Mint:

Linux Mint 22.2 является крупным обновлением с долгосрочной поддержкой (до 2029 года). Список изменений.

Что нового в Linux Mint 22.1

  • Построен на основе Ubuntu 24.04 LTS и ядра Linux 6.8.
  • Обновленные рабочий стол Cinnamon 6.4.
  • Night Light — встроенный фильтр синего света: работает и на Xorg, и на Wayland.
  • Новая система управления пакетами. Устаревшие компоненты (aptdaemon, GDebi, apturl) заменены на Aptkit и Captain.
  • Новые режимы энергосбережения.
  • Множество небольших улучшений в разных функциях системы.
  • Исправлены ошибки.
