Firefox 125 — новая версия популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.
Firefox 125 включает следующие изменения:
- Добавлена поддержка кодека AV1 для Encrypted Media Extensions (EME), что реализует поддержку воспроизведения высококачественного видео некоторых стриминговых сервисов.
- Во встроенный просмотрщик PDF-документов добавлена поддержка подчеркивания текста.
- Предприняты улучшения функции Firefox View. Теперь там также отображаются закрепленные вкладки, а также любые открытые вкладки отображают свои индикаторы состояния (к примеру, индикаторы воспроизведения звука).
- Улучшена блокировка загрузки файлов с ресурсов с плохой репутацией (находящихся в черном списке).
- Если буфер обмена содержит адрес, то при обращении к адресной строке он будет предлагаться для быстрого перехода.
- При использовании расширений с функциональностью контейнеров вкладок добавлена возможность поиска вкладок, находящихся во всех контейнерах.
- Расширена поддержка новейших веб-технологий.
- Исправлены ошибки в безопасности браузера.
Вслед за релизом Firefox 125 выпущено обновление с номером 125.0.1, которое исправляет ошибки.