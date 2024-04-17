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Firefox 125 — новая версия популярного браузера17.04.2024

Firefox 125 — новая версия популярного браузера

Выпущена очередная новая версия популярного браузера Firefox.

Firefox 125 включает следующие изменения:

  • Добавлена поддержка кодека AV1 для Encrypted Media Extensions (EME), что реализует поддержку воспроизведения высококачественного видео некоторых стриминговых сервисов.
  • Во встроенный просмотрщик PDF-документов добавлена поддержка подчеркивания текста.
  • Предприняты улучшения функции Firefox View. Теперь там также отображаются закрепленные вкладки, а также любые открытые вкладки отображают свои индикаторы состояния (к примеру, индикаторы воспроизведения звука).
  • Улучшена блокировка загрузки файлов с ресурсов с плохой репутацией (находящихся в черном списке).
  • Если буфер обмена содержит адрес, то при обращении к адресной строке он будет предлагаться для быстрого перехода.
  • При использовании расширений с функциональностью контейнеров вкладок добавлена возможность поиска вкладок, находящихся во всех контейнерах.
  • Расширена поддержка новейших веб-технологий.
  • Исправлены ошибки в безопасности браузера.

Вслед за релизом Firefox 125 выпущено обновление с номером 125.0.1, которое исправляет ошибки.

Скачать Firefox 125.0.1 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 125.0.1 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 125.0.1 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 125.0.1 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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