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Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 1105.03.2024

Microsoft упраздняет поддержку Android-приложений в Windows 11

Компания Microsoft упраздyяет функцию Подсистема Windows для Android. Об этом сообщает Microsoft и партнерский магазин приложений Amazon Appstore.

Подсистема Windows для Android позволяет пользователю запускать Android-приложения в Windows 11. Базовым способом установки приложений является партнерский магазин Amazon Appstore. Начиная с 6 марта 2024 пользователи больше не смогут установить новые приложения из Amazon Appstore, а уже установленные приложения будут функционировать и получать обновления до 5 марта 2025 года. После этой даты функция будет полностью удалена из состава операционной системы Windows 11.

Альтернативные способы установки Android-приложений в Windows по-прежнему полностью работоспособны и пользователь все еще может устанавливать новые приложения. Они также перестанут работать после удаления функции 5 марта 2025 года.

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