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AIDA64 6.92 — обновление комплекса для анализа, мониторинга и тестирования компьютера12.09.2023

AIDA64 6.92 — обновление комплекса для анализа, мониторинга и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новые процессоры, улучшает совместимость с некоторым железом, а также включает поддержку новейших видеокарт от NVIDIA и AMD. Кроме прочего важно отметить добавленную в этот выпуск поддержку мониторинга и полную информацию о новейших видеокартах AMD Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB.

Интерфейс AIDA64
Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 6.92

  • Добавлена полная информация о видеокартах AMD Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE.
  • Добавлена полная информация о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB.
  • Оптимизированы тесты под процессоры Intel Sapphire Rapids и Intel Emerald Rapids.
  • Оптимизированы тесты FPS Julia и FPS Mandel.
  • Улучшена поддержка готовящихся к выпуску процессоров AMD Zen 5.
  • Добавлена поддержка системы водяного охлаждения MSI CoreLiquid AIO LCD.
  • Добавлена поддержка устройств и контроллеров, работающих на шине PCI Express 6.0.
  • Реализовано использование инструкций FMAC для FLOPS и IOPS в тесте GPGPU.
  • Добавлена полная информация о видеочипах Intel Xe и Xe Max.
  • Добавлена поддержка одновременного использования нескольких видеочипов от Intel.
  • В версию AIDA64 Engineer Edition добавлена поддержка сохранения отчётности в форматах CSV и XML.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии AIDA64 Extreme Edition (версия для дома) и Engineer Edition (версия для коммерческого использования), а версии Business Edition и Network Audit Edition (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.

Скачать AIDA64 6.92 Extreme Edition

Пробная версияРазмер: 45 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать AIDA64 6.92 Engineer Edition

Пробная версияРазмер: 45 МбОС: WindowsСтабильная версия

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