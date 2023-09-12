AIDA64 6.92 — обновление комплекса для анализа, мониторинга и тестирования компьютера

Компания FinalWire выпустила очередную версию AIDA64 — самой популярной программы для анализа, тестирования и мониторинга железа компьютеров с операционной системой Windows.

Это рядовое обновление, которое оптимизирует тесты под новые процессоры, улучшает совместимость с некоторым железом, а также включает поддержку новейших видеокарт от NVIDIA и AMD. Кроме прочего важно отметить добавленную в этот выпуск поддержку мониторинга и полную информацию о новейших видеокартах AMD Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB.

Интерфейс AIDA64

Что нового в AIDA64 6.92

Добавлена полная информация о видеокартах AMD Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT, RX 7900 GRE .

. Добавлена полная информация о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB .

. Оптимизированы тесты под процессоры Intel Sapphire Rapids и Intel Emerald Rapids.

Оптимизированы тесты FPS Julia и FPS Mandel.

Улучшена поддержка готовящихся к выпуску процессоров AMD Zen 5.

Добавлена поддержка системы водяного охлаждения MSI CoreLiquid AIO LCD.

Добавлена поддержка устройств и контроллеров, работающих на шине PCI Express 6.0.

Реализовано использование инструкций FMAC для FLOPS и IOPS в тесте GPGPU.

Добавлена полная информация о видеочипах Intel Xe и Xe Max.

Добавлена поддержка одновременного использования нескольких видеочипов от Intel.

В версию AIDA64 Engineer Edition добавлена поддержка сохранения отчётности в форматах CSV и XML.

Как и прежде, для свободной загрузки доступны пробные версии AIDA64 Extreme Edition (версия для дома) и Engineer Edition (версия для коммерческого использования), а версии Business Edition и Network Audit Edition (рассчитаны на администраторов) распространяются только по запросу у разработчика.