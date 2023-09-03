Microsoft удаляет текстовый процессор WordPad из состава Windows

Компания Microsoft удаляет текстовый процессор Wordpad из состава операционных систем Windows 11 и Windows 10. Об этом стало известно из обновленного списка устаревших функций операционной системы, которые больше не обновляются и рано или поздно будут упразднены. Поддержка Wordpad прекращена 1 сентября 2023 года и программа будет полностью удалена одним из будущих крупных обновлений Windows.

Wordpad — это текстовый процессор, входивший в состав операционной системы Windows. Первоначально появился в Windows 95 и присутствовал во всех версиях операционной системы на протяжении 28-ми лет. В общем и целом, это был быстрый, хотя и устаревший, инструмент для написания текстов, но не годился для офисной работы. Он мог использоваться для работы с форматом RTF, который давным-давно никому не нужен. Поддержка формата DOC была сильно ограничена. Wordpad сильно уступал Word и Writer из состава популярных пакетов офисных программ.

Интерфейс WordPad

В ходе работы над операционной системой Microsoft нередко упраздняет устаревшие или невостребованные функции. Теперь руки дошли и до Wordpad, который не пользуется популярностью пользователей, из-за чего разработчики решили исключить программу из состава операционной системы.

Найти замену покойничку Wordpad несложно. Microsoft рекомендуют использовать текстовый процессор Word из состава Microsoft Office для документов с форматированным текстом (DOC и RTF) и Блокнот для простых текстовых документов (TXT). SLO.ru же посоветует гораздо более функциональный и полностью бесплатный Writer из LibreOffice, а также Markdown-редакторы, типа Typora, MarkText.

В общем, пользователям остается дожидаться очередных обновлений операционной системы, одно из которых удалит Wordpad.