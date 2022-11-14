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Disk Drill 5.0 — крупное обновление инструмента для восстановления данных14.11.2022

Disk Drill 5.0 — крупное обновление инструмента для восстановления данных

Выпущена новая версия Disk Drill — известного инструмента для восстановления утраченных данных с носителей самого разного типа.

На самом деле выпуск версии 5.0 состоялся еще две недели назад, однако информация о нововведениях была опубликована разработчиком только теперь.

Disk Drill 5.0 очень крупное и важное обновление с массой полезных улучшений. В новинке доработан интерфейс, повышена скорость сканирования, добавлена поддержка новых форматов файлов, добавлена поддержка виртуальных RAID-массивов, обновлена функциональность диагностики носителей (SMART), улучшено восстановление данных в файловых системах EXT3, EXT4, ExFAT, FAT32 и NTFS и многое другое.

Интерфейс Disk Drill 5
Интерфейс Disk Drill 5

Что нового в Disk Drill 5

  • Обновленный, более современный интерфейс. Кроме прочего стоит отметить новый темный режим.
  • Значительно повышена скорость сканирования. Возможен неслыханный 8-кратный прирост.
  • Добавлена поддержка программного RAID.
  • Добавлена поддержка VHD и VHDX — Disk Drill 5 способен монтировать, сканировать и восстанавливать данные виртуальных носителей в этих форматах.
  • Добавлена возможность восстановления уже найденных файлов до полного завершения процесса сканирования.
  • Расширены функции управления, фильтрации и группировки результатов сканирования.
  • Более информативный индикатор процесса сканирования.
  • Множество новых форматов графических изображений могут быть реконструированы и правильно помечены в функции глубокого сканирования: CRW (Canon RAW), CPT (Corel Photo-Paint 2019), EXR (High-Dynamic Range), INSP (Insta360), X3I (Sigma RAW).
  • Поддержка новых форматов видео функцией глубокого сканирования: VP6 (On2 TrueMotion), R3D (RED Cinema) и M1V (Moving Picture Experts Group Phase 1&2).
  • Добавлено восстановление графических изображений Google Pixel Motion.
  • В режим глубокого сканирования добавлена поддержка множества форматов файлов профессионального софта. Среди них: XD (Adobe XD), MB (Autodesk Maya 2020), PTS, PTF, PTX, PTXP (Avid Pro), MDP (Fire Alpaca), PLD5 (Professional League by ligaverwaltung.de), XMIND, RPH (Stormware Pohoda), GEO (TruTops), VBS & SUD (NI DIAdem VB), VWX (Vectorworks 2019), SBK SHW (ChamSys MagicQ), 3MF (3D Manufacturing & Modeling), STL (CAD), и GSM (Archicad 25).
  • В контекстное меню корзины добавлен пункт быстрого запуска Disk Drill.
  • Улучшено именование обнаруженных разделов диска их оригинальными именами.
  • Процесс резервного копирования диска можно поставить на паузу.
  • В результаты сканирования добавлена история поиска.
  • Кроссплатформенные сеансы сканирования дисков. Пользователь может начать сканирование носителя большого объема на системе Windows, а продолжить или завершить в Mac OS (или наоборот).
  • Модуль S.M.A.R.T. поддерживает буфер обмена операционной системы и управления с помощью клавиатуры.
  • Значительно и всесторонне улучшена поддержка файловых систем EXT3 и EXT4.
  • Улучшенное прогнозирование успеха восстановления архивов RAR и ZIP.
  • Добавлена поддержка маркировки многих форматов файлов.
  • Множество прочих, менее важных улучшений.
  • Исправлены ошибки.

Как и прежде, Disk Drill может работать функционально ограниченной бесплатной версии, а полноценная распространяется на коммерческой основе. Различия между бесплатным и платным функционалом можно узнать на сайте разработчика.

Скачать Disk Drill 5.0

Пробная версияРазмер: 114 МбОС: WindowsСтабильная версия

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