Disk Drill 5.0 — крупное обновление инструмента для восстановления данных

Выпущена новая версия Disk Drill — известного инструмента для восстановления утраченных данных с носителей самого разного типа.

На самом деле выпуск версии 5.0 состоялся еще две недели назад, однако информация о нововведениях была опубликована разработчиком только теперь.

Disk Drill 5.0 очень крупное и важное обновление с массой полезных улучшений. В новинке доработан интерфейс, повышена скорость сканирования, добавлена поддержка новых форматов файлов, добавлена поддержка виртуальных RAID-массивов, обновлена функциональность диагностики носителей (SMART), улучшено восстановление данных в файловых системах EXT3, EXT4, ExFAT, FAT32 и NTFS и многое другое.

Интерфейс Disk Drill 5

Что нового в Disk Drill 5

Обновленный, более современный интерфейс. Кроме прочего стоит отметить новый темный режим.

Значительно повышена скорость сканирования. Возможен неслыханный 8-кратный прирост.

Добавлена поддержка программного RAID.

Добавлена поддержка VHD и VHDX — Disk Drill 5 способен монтировать, сканировать и восстанавливать данные виртуальных носителей в этих форматах.

Добавлена возможность восстановления уже найденных файлов до полного завершения процесса сканирования.

Расширены функции управления, фильтрации и группировки результатов сканирования.

Более информативный индикатор процесса сканирования.

Множество новых форматов графических изображений могут быть реконструированы и правильно помечены в функции глубокого сканирования: CRW (Canon RAW), CPT (Corel Photo-Paint 2019), EXR (High-Dynamic Range), INSP (Insta360), X3I (Sigma RAW).

Поддержка новых форматов видео функцией глубокого сканирования: VP6 (On2 TrueMotion), R3D (RED Cinema) и M1V (Moving Picture Experts Group Phase 1&2).

Добавлено восстановление графических изображений Google Pixel Motion.

В режим глубокого сканирования добавлена поддержка множества форматов файлов профессионального софта. Среди них: XD (Adobe XD), MB (Autodesk Maya 2020), PTS, PTF, PTX, PTXP (Avid Pro), MDP (Fire Alpaca), PLD5 (Professional League by ligaverwaltung.de), XMIND, RPH (Stormware Pohoda), GEO (TruTops), VBS & SUD (NI DIAdem VB), VWX (Vectorworks 2019), SBK SHW (ChamSys MagicQ), 3MF (3D Manufacturing & Modeling), STL (CAD), и GSM (Archicad 25).

В контекстное меню корзины добавлен пункт быстрого запуска Disk Drill.

Улучшено именование обнаруженных разделов диска их оригинальными именами.

Процесс резервного копирования диска можно поставить на паузу.

В результаты сканирования добавлена история поиска.

Кроссплатформенные сеансы сканирования дисков. Пользователь может начать сканирование носителя большого объема на системе Windows, а продолжить или завершить в Mac OS (или наоборот).

Модуль S.M.A.R.T. поддерживает буфер обмена операционной системы и управления с помощью клавиатуры.

Значительно и всесторонне улучшена поддержка файловых систем EXT3 и EXT4.

Улучшенное прогнозирование успеха восстановления архивов RAR и ZIP.

Добавлена поддержка маркировки многих форматов файлов.

Множество прочих, менее важных улучшений.

Исправлены ошибки.

Как и прежде, Disk Drill может работать функционально ограниченной бесплатной версии, а полноценная распространяется на коммерческой основе. Различия между бесплатным и платным функционалом можно узнать на сайте разработчика.