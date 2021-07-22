Google Chrome 92 — очередное обновление с массой улучшений и изменений

Выпущен Google Chrome 92 — обновленная версия популярнейшего браузера от компании Google.

Это довольно крупное обновление, включающее массу улучшений и изменений. Новые быстрые действия в адресной строке, изоляция сайтов для дополнений, значительно повышена скорость обнаружения фишинговых сайтов, кэширование предыдущей страницы для мгновенного возврата, отключение ненадежных расширений и многое другое.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 92 (Windows и GNU/Linux)

Добавлены новые быстрые действия из адресной строки. Пользователь может набирать в адресной строке команды и среди поисковых предложений будут ссылки на переход к соответствующим действиям (к примеру, запрос «очистить историю» предложит ссылку на настройки очистки истории). В Google Chrome 92 включено несколько новых команд для действий, касающихся безопасности и конфиденциальности пользователя (проверка безопасности, настройки безопасности, синхронизация…).

Расширена функциональность изоляции сайтов. Теперь, кроме изоляции вкладок друг от друга, браузер изолирует процессы дополнений. Теперь дополнения не будут работать в рамках одного процесса как прежде и вредоносное дополнение не повлияет на остальные.

Значительно повышена скорость механизма обнаружения фишинговых сайтов на основе анализа цветовой схемы. Повышение скорости может быть до 50-ти раз.

Реализован быстрый переход назад/вперёд. Теперь браузер кэширует предыдущую страницу и возврат к ней происходит мгновенно, без перезагрузки. Некоторое время назад эта функциональность была включена в Android-версию браузера, а теперь и на десктопе.

Теперь Google Chrome отключает расширения, которые были удалены из репозитория расширений браузера из-за несоблюдения правил.

Поиск по картинке заменен на поиск через Google Lens. Пункт контекстного меню графического изображения «Найти картинку (Google)», ранее осуществлявший поиск через обычный Google, заменён на поиск через сервис Google Lens.

Документы, хранящиеся на облачном сервисе Google Диск, могут отображаться на странице новой вкладки.

Блокировка портов 989 (ftps-data) и 990 (ftps). Эти порты внесены в список запрещенных и блокируют трафик. На рядового пользователя это никак не повлияет, а для особенных конфигураций с нестандартными портами потребуется разрешение через политику ExplicitlyAllowedNetworkPorts.

Для некоторых пользователей изменен текст предупреждения о загрузке опасного файла, использование которого может привести к утечке cookie.

Что нового в Google Chrome 92 (Android)

Включена новая модель обнаружения фишинга. Она работает на основе машинного обучения и отправляет в сервис Safe Browsing данные о версии модели используемого машинного обучения и ее оценках.

Обновлена панель безопасности сайта (замочек в начале адресной строки). Упрощенный интерфейс позволяет в один клик установить права доступа сайтов (доступ к микрофону, камере и информации о местоположении пользователя).

На главную панель добавлена новая настраиваемая кнопка, позволяющая отображать ярлыки часто используемых функций.

Из настроек удалена опция, отвечающая за предложения похожих страниц, в случаях невозможности загрузки запрашиваемой страницы.

При работе в режиме Инкогнито (приватный просмотр) убраны ссылки на историю, которая в этом режиме и так не сохраняется.

Масса прочих изменений касаются разработчиков. Улучшена поддержка новейших веб-технологий и расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и в Chrome Developers.