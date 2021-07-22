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Google Chrome 92 — очередное обновление с массой улучшений и изменений22.07.2021

Google Chrome 92 — очередное обновление с массой улучшений и изменений

Выпущен Google Chrome 92 — обновленная версия популярнейшего браузера от компании Google.

Это довольно крупное обновление, включающее массу улучшений и изменений. Новые быстрые действия в адресной строке, изоляция сайтов для дополнений, значительно повышена скорость обнаружения фишинговых сайтов, кэширование предыдущей страницы для мгновенного возврата, отключение ненадежных расширений и многое другое.

Как обычно, пользователь может не сразу увидеть нововведения — некоторые из них вводятся методом развертывания, а оно происходит постепенно.

Интерфейс Google Chrome
Интерфейс Google Chrome

Что нового в Google Chrome 92 (Windows и GNU/Linux)

  • Добавлены новые быстрые действия из адресной строки. Пользователь может набирать в адресной строке команды и среди поисковых предложений будут ссылки на переход к соответствующим действиям (к примеру, запрос «очистить историю» предложит ссылку на настройки очистки истории). В Google Chrome 92 включено несколько новых команд для действий, касающихся безопасности и конфиденциальности пользователя (проверка безопасности, настройки безопасности, синхронизация…).
  • Расширена функциональность изоляции сайтов. Теперь, кроме изоляции вкладок друг от друга, браузер изолирует процессы дополнений. Теперь дополнения не будут работать в рамках одного процесса как прежде и вредоносное дополнение не повлияет на остальные.
  • Значительно повышена скорость механизма обнаружения фишинговых сайтов на основе анализа цветовой схемы. Повышение скорости может быть до 50-ти раз.
  • Реализован быстрый переход назад/вперёд. Теперь браузер кэширует предыдущую страницу и возврат к ней происходит мгновенно, без перезагрузки. Некоторое время назад эта функциональность была включена в Android-версию браузера, а теперь и на десктопе.
  • Теперь Google Chrome отключает расширения, которые были удалены из репозитория расширений браузера из-за несоблюдения правил.
  • Поиск по картинке заменен на поиск через Google Lens. Пункт контекстного меню графического изображения «Найти картинку (Google)», ранее осуществлявший поиск через обычный Google, заменён на поиск через сервис Google Lens.
  • Документы, хранящиеся на облачном сервисе Google Диск, могут отображаться на странице новой вкладки.
  • Блокировка портов 989 (ftps-data) и 990 (ftps). Эти порты внесены в список запрещенных и блокируют трафик. На рядового пользователя это никак не повлияет, а для особенных конфигураций с нестандартными портами потребуется разрешение через политику ExplicitlyAllowedNetworkPorts.
  • Для некоторых пользователей изменен текст предупреждения о загрузке опасного файла, использование которого может привести к утечке cookie.

Что нового в Google Chrome 92 (Android)

  • Включена новая модель обнаружения фишинга. Она работает на основе машинного обучения и отправляет в сервис Safe Browsing данные о версии модели используемого машинного обучения и ее оценках.
  • Обновлена панель безопасности сайта (замочек в начале адресной строки). Упрощенный интерфейс позволяет в один клик установить права доступа сайтов (доступ к микрофону, камере и информации о местоположении пользователя).
  • На главную панель добавлена новая настраиваемая кнопка, позволяющая отображать ярлыки часто используемых функций.
  • Из настроек удалена опция, отвечающая за предложения похожих страниц, в случаях невозможности загрузки запрашиваемой страницы.
  • При работе в режиме Инкогнито (приватный просмотр) убраны ссылки на историю, которая в этом режиме и так не сохраняется.

Масса прочих изменений касаются разработчиков. Улучшена поддержка новейших веб-технологий и расширены некоторые API, а также предприняты улучшения в инструментах веб-разработки. Ознакомиться с подробностями можно на специальных ресурсах разработчика: Chrome Platform Status и в Chrome Developers.

Скачать Google Chrome 92 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 92 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 92 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 92 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 92 для Android

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: AndroidСтабильная версия

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