OCCT 9.0 — добавлены бенчмарки и онлайновая база с результатами тестирования

Выпущено крупное обновление утилиты OCCT.

OCCT — это популярный инструмент для тестирования стабильности системы при интенсивной нагрузке и мониторинга состояния ключевых узлов компьютера. В первую очередь программа адресована оверклокерам для проверки работоспособности системы после разгона и подобных изменений. В OCCT входит ряд собственных тестов для проверки процессора, видеокарты, памяти и общей нагрузки на систему, а также Linpack — тест, разработанный Intel и отличающийся высокой нагрузкой. Также в программе в реальном времени отображается текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность и скорость вращения кулеров. Не требует установки.

Интерфейс OCCT 9.0

В OCCT 9.0 включены бенчмарки и онлайновая база данных с результатами тестирования. Теперь к существовавшему ранее набору тестов добавлены бенчмарки. От обычных тестов они отличаются возможностью сравнения результатов тестирования с эталонными. На данный момент доступно два бенчмарка — один для процессора и один для оперативной памяти. Тестирование продолжается около 10 секунд, а полученные результаты можно сравнить как с эталонными (прямо в программе), так и с результатами других пользователей (на сайте разработчика).

Все результаты прохождения бенчмарков пополняют онлайновую базу, которая теперь доступна на сайте разработчика. Это полезно для сравнения различных результатов и выявления слабых мест в конфигурации компьютера. Полный функционал онлайн-базы доступен только владельцам платной лицензии. В общем, функциональность новинки схожа с UserBenchMark.

База на ocbase.com

Кроме этого, в OCCT 9.0 произведены улучшения интерфейса. Это ряд небольших мер для улучшения отображения различных элементов в окне программы — высвобождено пространство между элементами для лучшего восприятия, несколько ужаты данные в блоках, отключена анимация элементов интерфейса. Также на экран настроек добавлена полоса прокрутки, добавлены графики результатов тестирования, исправлены проблемы с тенями некоторых элементов, предотвращена возможная смена вкладки во время выполнения теста.

Остальные изменения касаются обновления сторонних компонентов и исправления проблем. Обновлен компонент HWiNFO до версии 7.05 (в OCCT отвечает за функции мониторинга состояния системы), в функции информации и системе улучшен парсинг настроек материнской платы, исправлены ошибки.