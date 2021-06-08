Notepad++ 8.0 — темная тема интерфейса и масса прочих улучшений

Выпущено обновление Notepad++ — одного из самых популярных текстовых редакторов для программистов. Notepad++ 8 является крупным обновлением с массой улучшений. В этой версии появилась темная тема интерфейса, новые иконки панели инструментов, сборка для ARM, ряд улучшений для поиска, несколько новых контекстных команд, дополнительные настройки, повышенная производительность некоторых операций и много прочих различных мелочей.
Темный режим интерфейса — главное нововведение Notepad++ 8. Эта функция давно запрашивалась пользователями и наконец-то включена в программу. Сейчас большинство текстовых редакторов имеет в своем арсенале темный режим интерфейса, а в некоторых из них темная тема является даже базовой, так что ее появление в Notepad++ очень уместно. Вдобавок к темному режиму интерфейса в эту версию включен набор иконок Microsoft Fluide для панели инструментов. Он является базовым для темного режима, а в светлой теме оформления по-прежнему используется стандартный набор иконок, который можно сменить на новый вручную.
Другим нововведением, требующим особого внимания, является появление отдельной сборки для устройств с ARM-процессорами.
Любопытно, что разработчик удалил Microsoft Bing как вариант поиска в интернете. Дело в предполагаемых случаях цензуры результатов поиска, которые были обнаружены сообществом и, как следствие, снижение доверия к этому поисковику. А все дело в цензурировании результатов поиска, касающихся протестных акций в Гонконге, к которым очень неравнодушен разработчик. Мечтающие по-прежнему использовать поиск от Bing могут запросто вернуть его вручную.
Что нового в Notepad++ 8.0
- Добавлена темная тема оформления интерфейса.
- Доступна отдельная сборка для устройств с процессорами ARM64.
- Добавлен набор иконок панели инструментов Microsoft Fluent UI. По умолчанию используется стандартный набор иконок.
- Добавлен новый режим «Текстовое поле на весь экран», в котором область редактора отображается в полноэкранном режиме и не включает даже вкладок. («Вид» > «Текстовое поле на весь экран»).
- Добавлена возможность выбора цвета выделенного текста («Определение стилей»).
- В функцию «Замена» добавлена возможность не переходить к следующему поисковому совпадению после замены («Настройки» > «Поиск»).
- Добавлена возможность переключения на сортировку строк в обратном порядке.
- Добавлена возможность применения стиля только для выбранного инстанса текста.
- Повышена производительность при добавлении и удалении ряда файлов в функции «Папка как проект».
- Повышена производительность команды «Открыть все файлы» в результатах поиска по файлам.
- В результаты поиска по файлам в контекстное меню правого клика мыши добавлена команда «Копировать путь".
- В диалог «Сохранить как…» добавлена опция «Добавлять расширение».
- Добавлена возможность настройки размера отступа текста от рамок окна.
- Добавлен параметр командной строки для добавления строки на панель заголовка программы.
- Добавлена возможность избежать накопления нескольких результатов поиска.
- Улучшена обработка регистра символов в RegEx.
- Добавлен новый API NPPM_ADDTOOLBARICON_FORDARKMODE.
- Удален Microsoft Bing, который ранее предлагался как один из вариантов поиска в интернете.
- Исправлена масса ошибок.