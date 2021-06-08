Notepad++ 8.0 — темная тема интерфейса и масса прочих улучшений

Выпущено обновление Notepad++ — одного из самых популярных текстовых редакторов для программистов. Notepad++ 8 является крупным обновлением с массой улучшений. В этой версии появилась темная тема интерфейса, новые иконки панели инструментов, сборка для ARM, ряд улучшений для поиска, несколько новых контекстных команд, дополнительные настройки, повышенная производительность некоторых операций и много прочих различных мелочей.

Темный режим интерфейса — главное нововведение Notepad++ 8. Эта функция давно запрашивалась пользователями и наконец-то включена в программу. Сейчас большинство текстовых редакторов имеет в своем арсенале темный режим интерфейса, а в некоторых из них темная тема является даже базовой, так что ее появление в Notepad++ очень уместно. Вдобавок к темному режиму интерфейса в эту версию включен набор иконок Microsoft Fluide для панели инструментов. Он является базовым для темного режима, а в светлой теме оформления по-прежнему используется стандартный набор иконок, который можно сменить на новый вручную.

Темная тема в Notepad++ 8.0

Другим нововведением, требующим особого внимания, является появление отдельной сборки для устройств с ARM-процессорами.

Любопытно, что разработчик удалил Microsoft Bing как вариант поиска в интернете. Дело в предполагаемых случаях цензуры результатов поиска, которые были обнаружены сообществом и, как следствие, снижение доверия к этому поисковику. А все дело в цензурировании результатов поиска, касающихся протестных акций в Гонконге, к которым очень неравнодушен разработчик. Мечтающие по-прежнему использовать поиск от Bing могут запросто вернуть его вручную.

Что нового в Notepad++ 8.0