Firefox 87 — новая версия с рядом заметных улучшений

Выпущен Firefox 87 — очередная новая версия популярного браузера.

Это обновление, как обычно, включает новые меры, касающиеся борьбы Firefox с отслеживающими трекерами; включено несколько улучшений, повышающих удобство работы с браузером; улучшены инструменты веб-разработки и предприняты прочие, менее заметные изменения. Ниже представлен список ключевых изменений: