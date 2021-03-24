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Firefox 87 — новая версия с рядом заметных улучшений24.03.2021

Firefox 87 — новая версия с рядом заметных улучшений

Выпущен Firefox 87 — очередная новая версия популярного браузера.

Это обновление, как обычно, включает новые меры, касающиеся борьбы Firefox с отслеживающими трекерами; включено несколько улучшений, повышающих удобство работы с браузером; улучшены инструменты веб-разработки и предприняты прочие, менее заметные изменения. Ниже представлен список ключевых изменений:

  • SmartBlock — новый механизм, компенсирующий урон, наносимый веб-странице функциями блокировки отслеживания. Если страница пострадала от функций приватного просмотра и строгого режима блокировки трекеров и стала работать неполноценно, то набор скриптов SmartBlock должен исправить эту проблему.
  • Из соображений повышения безопасности из строки HTTP Referer (передает информацию о предыдущей веб-странице) удален полный путь (полный адрес, параметры, поисковый запрос...). То есть, теперь вместо полной строки передается только домен.
  • Улучшен поиск по странице. Теперь функция «Подсветить все» не только выделяет совпадения, но и отображает на боковом скролле маркеры, дающие понять местоположение совпадений на странице.
  • Клавиша клавиатуры Backspace больше не является ярлыком кнопки возврата к предыдущей странице. Если раньше при наборе текста в веб-форме и его редактировании кнопкой Backspace случайно терялся фокус на форме, то нажатие на Backspace приводило к возврату на предыдущую страницу и, как следствие, потере уже введенных данных. Теперь такого не произойдёт, а возврат к предыдущей страницы может быть осуществлен через ALT+Левая стрелка.
  • Почищено меню Библиотека. Оттуда удалены пункты «Облачные вкладки» и «Показать список Pocket», а также список «Последнее Избранное».
  • Почищено меню Справка, из которого удалены некоторые пункты.
  • Предпринят ряд улучшений и исправлений, касающихся доступности браузера (для людей с ограниченными возможностями).
  • Предприняты изменения в инструментах веб-разработки. Заметно сокращено главное меню выбора инструмента. В Инспектор добавлена поддержка тестирования медиа-запросов предпочтительной цветовой схемы — можно переключаться между светлым и темным режимом операционной системы. В Инспекторе улучшена работа с псевдо-классами.
  • Предприняты улучшения и изменения совместимости с различными веб-технологиями.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Firefox 87 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 54.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 87 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 53.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 87 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 87 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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