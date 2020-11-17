Firefox 83 — новая версия браузера с массой улучшений

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.
В Firefox 83 предпринято множество различных улучшений, повышена скорость работы, исправлены ошибки. Особо отмечается обновленный движок обработки JavaScript, новый режим работы только по HTTPS, набор улучшений поиска через адресную строку и расширенная поддержка WebRender. Подробности — ниже.
Улучшения и изменения Firefox 83
- Обновлен движок JavaScript. Значительно повышена скорость работы движка обработки JavaScript. Заявлены следующие предельные значения прироста скорости: повышение скорости загрузки страниц до 15%, скорости отклика страниц до 12%, а потребление памяти снижено на 8%. Все это благодаря замене части движка, отвечающей за компиляцию и отображение страниц. Также заявлено сопутствующее повышение безопасности и дальнейшего обслуживания кода.
- Новый режим работы «Только HTTPS». В этом режиме браузер работает только с сайтами по HTTPS, а при попытке доступа к HTTP-сайтам выдает предупреждение и выбор — отказаться от доступа к сайту или продолжить работу по HTTP. Настройки работы новой функции доступны в разделе «Настройки» > «Приватность и Защиты» > «Режим „Только HTTPS“». Есть три варианта работы функции: включить, включить только в приватном режиме или отключить (используется по умолчанию).
- Изменено поведение функции выбора поисковой системы при наборе поискового запроса в адресной строке. Речь о нижней панели со значками доступных поисковых систем. Если раньше нажатие на значок поисковой системы приводило к немедленному поиску, то теперь это приводит к переключению поисковой системы для дальнейшей работы — набора поискового запроса или перехода по предложениям поисковых запросов. Старое поведение срабатывает при нажатии клавиши Shift.
- Теперь при наборе адреса поисковой системы браузер предлагает выбор этой поисковой системы для поиска через адресную строку.
- В нижнюю часть поисковой панели к списку поисковых систем добавлена возможность поиска по закладкам, открытым вкладкам и истории.
- В режим Картинка в картинке (вынос видео за пределы окна браузера) добавлена возможность перемотки ролика с помощью клавиш клавиатуры вперед и назад. При их нажатии видео перематывается на 15 секунд.
- Улучшен интерфейс функции отображения экрана собеседнику в видеоконференции. Теперь там доступна дополнительная информация о совместно использующихся устройствах.
- Добавлена поддержка масштабирования страниц движением пинч на сенсорных экранах.
- Добавлена поддержка AcroForm для сохранения данных заполняемых форм в PDF-документах.
- Продолжается развертывание поддержки WebRender. В этот раз она стала доступна большему количеству пользователей Windows 7 и 8.
- Улучшена работа с программами чтения с экрана (для людей, испытывающих проблемы со зрением).
- Предприняты улучшения в инструментах веб-разработки.
- Расширена поддержка веб-технологий. Особо отмечается добавление поддержки CSS Conic Gradient.
- Исправлены ошибки. В том числе и в безопасности браузера.
Как обычно, браузер обновиться самостоятельно через систему автоматического обновления браузера. Также пользователь может получить новую версию Firefox через обновленный дистрибутив программы.