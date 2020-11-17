Firefox 83 — новая версия браузера с массой улучшений

Выпущена очередная новая версия браузера Firefox.

В Firefox 83 предпринято множество различных улучшений, повышена скорость работы, исправлены ошибки. Особо отмечается обновленный движок обработки JavaScript, новый режим работы только по HTTPS, набор улучшений поиска через адресную строку и расширенная поддержка WebRender. Подробности — ниже.

Интерфейс Firefox

Улучшения и изменения Firefox 83

Обновлен движок JavaScript. Значительно повышена скорость работы движка обработки JavaScript. Заявлены следующие предельные значения прироста скорости: повышение скорости загрузки страниц до 15%, скорости отклика страниц до 12%, а потребление памяти снижено на 8%. Все это благодаря замене части движка, отвечающей за компиляцию и отображение страниц. Также заявлено сопутствующее повышение безопасности и дальнейшего обслуживания кода.

Значительно повышена скорость работы движка обработки JavaScript. Заявлены следующие предельные значения прироста скорости: повышение скорости загрузки страниц до 15%, скорости отклика страниц до 12%, а потребление памяти снижено на 8%. Все это благодаря замене части движка, отвечающей за компиляцию и отображение страниц. Также заявлено сопутствующее повышение безопасности и дальнейшего обслуживания кода. Новый режим работы «Только HTTPS». В этом режиме браузер работает только с сайтами по HTTPS, а при попытке доступа к HTTP-сайтам выдает предупреждение и выбор — отказаться от доступа к сайту или продолжить работу по HTTP. Настройки работы новой функции доступны в разделе «Настройки» > «Приватность и Защиты» > «Режим „Только HTTPS“». Есть три варианта работы функции: включить, включить только в приватном режиме или отключить (используется по умолчанию).

В этом режиме браузер работает только с сайтами по HTTPS, а при попытке доступа к HTTP-сайтам выдает предупреждение и выбор — отказаться от доступа к сайту или продолжить работу по HTTP. Настройки работы новой функции доступны в разделе «Настройки» > «Приватность и Защиты» > «Режим „Только HTTPS“». Есть три варианта работы функции: включить, включить только в приватном режиме или отключить (используется по умолчанию). Изменено поведение функции выбора поисковой системы при наборе поискового запроса в адресной строке. Речь о нижней панели со значками доступных поисковых систем. Если раньше нажатие на значок поисковой системы приводило к немедленному поиску, то теперь это приводит к переключению поисковой системы для дальнейшей работы — набора поискового запроса или перехода по предложениям поисковых запросов. Старое поведение срабатывает при нажатии клавиши Shift.

Теперь при наборе адреса поисковой системы браузер предлагает выбор этой поисковой системы для поиска через адресную строку.

В нижнюю часть поисковой панели к списку поисковых систем добавлена возможность поиска по закладкам, открытым вкладкам и истории.

В режим Картинка в картинке (вынос видео за пределы окна браузера) добавлена возможность перемотки ролика с помощью клавиш клавиатуры вперед и назад. При их нажатии видео перематывается на 15 секунд.

Улучшен интерфейс функции отображения экрана собеседнику в видеоконференции. Теперь там доступна дополнительная информация о совместно использующихся устройствах.

Добавлена поддержка масштабирования страниц движением пинч на сенсорных экранах.

Добавлена поддержка AcroForm для сохранения данных заполняемых форм в PDF-документах.

Продолжается развертывание поддержки WebRender. В этот раз она стала доступна большему количеству пользователей Windows 7 и 8.

Улучшена работа с программами чтения с экрана (для людей, испытывающих проблемы со зрением).

Предприняты улучшения в инструментах веб-разработки.

Расширена поддержка веб-технологий. Особо отмечается добавление поддержки CSS Conic Gradient.

Исправлены ошибки. В том числе и в безопасности браузера.

Как обычно, браузер обновиться самостоятельно через систему автоматического обновления браузера. Также пользователь может получить новую версию Firefox через обновленный дистрибутив программы.