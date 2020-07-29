Opera 70 — новая версия браузера с улучшенным поиском по открытым вкладкам

Выпущена новая версия браузера Opera.
Opera 70 характеризуется разработчиком как обновление, улучшающее некоторые привычные функции. Не смотря на круглый номер версии, это совсем не крупное обновление с несколькими небольшими улучшениями. В этой версии улучшена функция поиска по открытым вкладкам, изменена форма поиска и добавлены новые иконки для функции «Пространства».
Что нового в Opera 70
- Теперь функция поиска по открытым вкладкам (CTRL+Space) ищет не только по адресу и заголовку, но и по содержимому веб-страницы.
- Теперь функция поиска по открытым вкладкам включает поиск по недавно закрытым вкладкам. В нее добавлен отдельный список недавно закрытых вкладок, по которому также осуществляется поиск.
- Теперь поисковая форма в разделах боковой панели «Закладки» и «История» отображается постоянно. Ранее для ее появления требовалось навести курсор мыши на значок лупы.
- Добавлено несколько новых значков для функции «Пространства».
- Исправлена масса ошибок и недоработок.