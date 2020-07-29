Opera 70 — новая версия браузера с улучшенным поиском по открытым вкладкам

Выпущена новая версия браузера Opera.

Opera 70 характеризуется разработчиком как обновление, улучшающее некоторые привычные функции. Не смотря на круглый номер версии, это совсем не крупное обновление с несколькими небольшими улучшениями. В этой версии улучшена функция поиска по открытым вкладкам, изменена форма поиска и добавлены новые иконки для функции «Пространства».

Интерфейс Opera 70

Что нового в Opera 70