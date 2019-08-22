Яндекс.Браузер 19.7.3 — 28 цветов интерфейса и предпросмотр вкладок

Компания Яндекс выпустила интересное обновление своего популярного браузера.
Последнее время заметные обновления Яндекс.Браузера — большая редкость. Несколько предыдущих версий хотя и включали полезные улучшения, но все же не особо выделялись из общего ряда. Последняя версия заметно выделяется, так как включает пару интересных нововведений — возможность выбора цвета интерфейса браузера и предпросмотр содержания вкладок.
28 цветов интерфейса браузера
Выбор цвета интерфейса браузера — главное улучшение этого обновления. Теперь пользователю доступны не только традиционные светлая и темная темы, но и полная палитра радуги с оттенками — 28 различных цветовых схем интерфейса — на любой вкус. Выбранный цвет влияет как на вкладки, так и на боковую панель, не затрагивая различные меню браузера. Это нововведение вкупе с давно присутствующей возможностью изменения формы вкладок позволяет здорово подогнать интерфейс под индивидуальный вкус.
Небольшим штрихом стала коррекция светлой темы интерфейса – расцветка стала немного мягче, а открытая вкладка более контрастной.
Еще одним улучшением, касающимся интерфейса, является возможность размещения вкладок в нижней части браузера и в темной теме интерфейса. Напомню, что до сих пор это работало только со светлой темой.
Предпросмотр вкладок
Теперь при наведении курсора мыши на неактивную вкладку появляется миниатюра, отображающая находящийся в ней сайт. Данная функция хорошо известна опытным пользователям по некоторым другим браузерам, где является довольно востребованной особенностью. Теперь и в Яндекс.Браузере она присутствует, где будет совсем нелишней.
Также в последней версии Яндекс.Браузера появилась еще одна небольшая мелочь — колокольчик на боковой панели, который вызывает меню с уведомлениями от сервисов разработчика — функция, хорошо знакомая всем пользователям сервисов Яндекса.