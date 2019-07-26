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Gallery Go — новое Android-приложение для просмотра фотографий26.07.2019

Gallery Go — новое Android-приложение для просмотра фотографий

Компания Google выпустила Gallery Go — новое Android-приложение для просмотра фотографий.

Gallery Go — это очень простое решение для просмотра фотографий и прочих графических изображений. Новинка является урезанной версией приложения Google Фото, которое, между прочим говоря, недавно достигло миллиардной аудитории. В первую очередь, новая программа рассчитана на слабые устройства и предоставляет сильно ограниченный функционал. Gallery Go позволяет просматривать изображения, включает функцию автоматической группировки фотографий и содержит инструменты для фотокоррекции. Благодаря скромному функционалу достигается уверенная работа на самых слабых устройствах.

Главным отличием Gallery Go от Google Фото является отсутствие поддержки хранения изображений в интернете. То есть, это полностью оффлайновая галерея, не рассчитанная на синхронизацию с интернетом. Прочие отличия заключаются в сокращении инструментов фотокоррекции и удалении всех дополнительных функций, типа «Ассистента», поиска, различных настроек и прочих мелочей.

Интерфейс Gallery Go
Интерфейс Gallery Go
Инструменты редактирования и фотокоррекции
Инструменты редактирования и фотокоррекции

В общем, Gallery Go является простой галереей для удобного просмотра фотографий, расположенных на локальном устройстве и их мелкого редактирования. Это быстрый и нетребовательный к ресурсам устройства инструмент, который понравится любителям лаконичных решений — его можно рекомендовать как замену предустановленного приложения телефона. Однако, если пользователю требуется синхронизация фоток с онлайновым хранилищем Google, то программа окажется бессильна.

Остается уточнить, что для работы Gallery Go требуется Android не ниже версии 8.1.

Скачать Gallery Go для Android

БесплатноРазмер: 10 МбОС: AndroidСтабильная версия

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