Stadia — опубликованы дата старта и цены на игровой сервис от Google

Компания Google опубликовала много подробностей о Stadia — стриминговой игровой платформе, с которой интернет-гигант планирует ворваться на рынок видеоигр уже в самое ближайшее время.

Не так давно Google обещали совершить новую революцию. В марте компания Google анонсировала Stadia — стриминговую игровую платформу, которая даст возможность играть в топовые видеоигры на практически любом железе (от телефона до телевизора), без необходимости покупки дорогостоящего железа. Stadia — это стриминговый сервис, в котором все вычисления происходят на сервере, а клиенту отдается уже готовая картинка. Почитайте подробности: Stadia — громкий анонс облачной игровой платформы от Google.

Сегодня, в рамках события Google Connect, разработчики раскрыли массу интересной информации, такой, как дата запуска Stadia, цена, технические требования и готовящиеся игры.

Stadia будет работать на устройствах любого типа

Дата запуска Stadia

Google Stadia стартует уже в ноябре этого года. На старте доступ к Stadia будет открыт только пользователям платной Pro-подписки, которую можно получить при покупке комплекта Founder's Edition (стоит 129 USD; подробности — ниже). То есть, первые игроки должны будут заплатить 129 USD, иначе — никак. Пользователи с бесплатной подпиской, без всяких дополнительных устройств и лишних трат смогут воспользоваться сервисом только в следующем году.

Первоначальный запуск произойдет в следующих странах: США (кроме Гавайев, увы, увы), Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, Германия, Испания, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Нидерланды. Для всех этих стран будет развернута инфраструктура, направленная на обеспечения качественного сервиса. Когда Stadia придет в Россию, Украину и страны СНГ пока не сообщается.

Цена Stadia

Stadia Base — бесплатная подписка на сервис. Пользователи смогут покупать игры и играть в них в рамках сервиса с разрешением до 1080p при 60 FPS и стерео-звуком. Бесплатная подписка будет доступна только в 2020 году.

Stadia Pro стоит 10 USD в месяц, является частью Founder's Edition, который, в свою очередь, стоит 129 USD и дает следующие преимущества: разрешение до 4K при 60 FPS и звуком 5.1. Предусмотрена регулярная бесплатная раздача игр и эксклюзивные скидки (видимо, так же, как это происходит в сервисах PS Pro и Xbox Live). Первой бесплатной игрой будет Destiny 2.

В комплект Founder's Edition входит следующее: подписка Stadia Pro на 3 месяца (с возможностью пригласить друга, который тоже получит 3 месяца сервиса), геймпад эксклюзивного цвета с зарядкой, Google Chromecast Ultra, особенное имя и аватар. Важно обратить внимание, что отдельная продажа Pro-подписки пока не осуществляется.

Что касается цен на игры, то о них ничего не сказано. Очевидно, что они будут сопоставимы с ценами на игры для консолей.

Требования к интернет-подключению и устройству

Google рекомендует следующие параметры интернет-соединения: 10 Mбит для 720p при 60 FPS со стерео-звуком, 20 Мбит для 1080p с HDR при 60 FPS и звуком 5.1 и 35 Мбит для 4K с HDR при 60 FPS и звуком 5.1. Про пинг ничего не сказано, но понятно, что хорошо бы, чтобы он был не больше 100.

Что касается устройств, то в будущем можно будет играть чуть ли не на любом экране. На старте же можно будет играть на любом компьютере (через специальный клиент и браузер Google Chrome) и телевизоре (через Google Chromecast Ultra). Что касается мобильных устройств, то в начале будут поддерживаться только телефоны Pixel 3 (3a, 3a XL, 3, 3XL), а позже и многие другие.

В качестве контроллера можно использовать клавиатуру и мышь, фирменный геймпад Stadia (можно будет купить отдельно от Founder's Edition) или любой другой HID-совместимый геймпад, подключенный по USB.

Игры

На данный момент обещаны следующие игры: Assassin's Creed Odyssey, Baldur's Gate 3 (неожиданно), Borderlands 3, Darksiders Genesis, Destiny 2, DOOM, DOOM Eternal, Dragon Ball Xenoverse 2, Farming Simulator 19, Final Fantasy XV, Football Manager, Get Packed, GRID, GYLT, Just Dance, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K, Rage 2, Rise of the Tomb Raider, Samurai Shodown, Shadow of the Tomb Raider, The Crew 2, The Elder Scrolls Online, Thumper, Tomb Raider Definitive Edition, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's The Division 2, Trials Rising, Wolfenstein: Youngblood.

Конечно, библиотека игр будет постоянно расти и пополняться новыми тайтлами. Более того, в будущем обещано наличие эксклюзивных игр от собственной студии Stadia Games and Entertainment, о которых пока ничего не сообщается.