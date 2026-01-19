SLO.ru
ОТЗЫВЫ

Jellyfin

10.11.6

Скачать бесплатный медиасервер

Open Source Windows Linux Android iOS

Скачать Jellyfin

ВЫБОР ВЕРСИИ

Jellyfin — медиасервер — программа для управления и трансляции различного медиаконтента (видео, аудио, фото) на любые устройства. Полностью бесплатная альтернатива популярным Kodi, Plex и Emby. Можно скачать Jellyfin для Windows, GNU/Linux, Android и iOS.

Программа позволяет передавать медиаконтент с сервера на любые устройства по сети (домашняя Wi-Fi-сеть или интернет). Пользователь устанавливает Jellyfin на компьютер (или другое устройство), создавая сервер, к которому можно подключиться с любых устройств (другие компьютеры, ноутбуки планшеты, смартфоны, телевизоры…). Проще говоря, выбранные фильмы и музыка, хранящиеся на компьютере, станут доступны на других устройствах.

В серверной версии используется веб-интерфейс — все управление сервером происходит прямо в браузере. Клиентские программы используют либо тоже веб-интерфейс, либо имеют свой собственный.

Важно особо отметить, что Jellyfin декларирует себя как ПО уважающее принципы свободного софта — сообщество разработчиков особо это подчеркивает. Команда полностью состоит из волонтеров, а целью разработки является создание хорошего продукта полезного людям. Конечно же, там нет никаких премиум-подписок, которые частенько встречаются у программ подобного рода, рекламы и прочих механизмов монетизации проекта. Сама программа и все дополнения полностью бесплатны и имеют открытые исходные коды.

Jellyfin построен на основе некогда открытого Emby 3.5.2 (следующие версии имели закрытый исходный код) и перенесён на платформу .NET Core для обеспечения полной кроссплатформенности, которой и славится.

Еще стоит отметить поддержку DLNA, Chromecast, Android TV, iOS, Web. Поддержка профилей, субтитров, разных аудио-дорожек, метаданных. Можно создавать профили пользователей (например, детский режим). Кроме того, у программы есть поддержка плагинов, хотя и не так много, как у Kodi.

Интерфейс Jellyfin
Интерфейс Jellyfin
Меню
Меню
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях Jellyfin:

Обновление Jellyfin 10.11.3 исправляет ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Jellyfin

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

