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RJ TextEd

13.90

Мощный текстовый редактор с массой функцией

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RJ TextEd — очень мощный, быстрый, удобный и бесплатный текстовый редактор с массой дополнительных функций. Программа включает множество толковых функций, как для редактирования простого текста, так и для исходного кода некоторых языков веб-программирования и разметки. RJ TextEd включает удобный и современный интерфейс, поддерживает все кодировки, осуществляет откаты и повторения без ограничений, имеет систему макросов, умеет проверять орфографию (нужно дополнительно загрузить русский словарь), имеет шаблоны, интегрируется в операционную систему, поддерживает скины и дополнения и т. д.

Одним из ключевых режимов работы программы является HTML-редактор, который, помимо прочих, включают такие функции как автоматическое завершение тегов, мастера для некоторых тегов (таблицы, списки…), редактор CSS, проверка валидности HTML-документов, ftp-клиент для загрузки веб-страниц и тому подобное. Также стоит отметить функцию предварительного просмотра HTML-страниц в разных браузерах прямо во вкладках программы (при этом определенная вкладка осуществляет рендеринг с помощью определенного браузера).

Для программистов RJ TextEd может предложить поддержку синтаксиса многих языков программирования для веб, целый ряд функций для упрощения работы с исходным кодом, синхронное редактирование одной переменной в нескольких местах, автоматическое завершение написания и многое другое.

Что нового в RJ TextEd 13.90:

Исправлены ошибки.

Скриншот RJ TextEd 1 Скриншот RJ TextEd 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 13.05.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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