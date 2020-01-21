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jv16 PowerTools 5.0 — полная переработка инструмента для оптимизации работы Windows21.01.2020

jv16 PowerTools 5.0 — полная переработка инструмента для оптимизации работы Windows

Выпущено крупное обновление jv16 PowerTools — уважаемого и существующего много лет инструмента для оптимизации работы и очистки операционной системы Windows.

jv16 PowerTools 5 является переосмыслением и полной переработкой программы. По сути, это почти новый продукт с сильно измененным функционалом, но старой репутацией. Предыдущие версии jv16 PowerTools были целым комплексом для всесторонней оптимизации работы компьютера и включали около 20-ти инструментов. Разработчик счел дополнительный функционал, которым обросла программа за долгие годы развития, избыточным и упразднил большинство второстепенных инструментов.

Новый интерфейс jv16 PowerTools 5
Новый интерфейс jv16 PowerTools 5

Вместо 20-ти старых инструментов для оптимизации работы Windows, новый jv16 PowerTools предлагает лишь 3 новых, которые, впрочем, частично покрывают функционал старого набора:

  • Очистка системы — основной инструмент. Сканирует компьютер на наличие файлов и данных операционной системы, которые можно удалить. Предлагает избавиться от ненужных файлов (дубликаты, временные файлы, мусор от старых программ), данных программ (куки-файлы, логи), неправильных записей реестра и многого другого.
  • Оптимизатор интернета — ряд мер для оптимизации скорости интернета. Использование сторонних DNS-серверов и ряд дополнительных настроек для оптимизации соединения.
  • Удаление программ — инструмент для полного удаления сторонних программ с подчищением хвостов, которые могут оставаться при удалении программ обычным способом (записи реестра, остатки программ и данные, остающиеся от их работы).
Результаты сканирования системы в jv16 PowerTools 5
Результаты сканирования системы в jv16 PowerTools 5

Конечно, в программе полностью переработан интерфейс и изменены некоторые функции (например, система бэкапов перед очисткой). Кроме этого, в программе произошла масса внутренних изменений. Это, в основном, переработка алгоритмов очистки и избавление от старого кода, который являлся причиной излишнего расхода ресурсов системы.

В общем и целом, это обновление может как понравиться аудитории программы, так и отпугнуть ее. Разработчик ссылается на запросы пользователей о произведенном упрощении, однако наверняка найдется масса людей, которые сочтут это обновление даунгрейдом.

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Как и прежде, программа распространяется на коммерческой основе и стоит почти 30 USD в год, что наверняка мешает получить хорошей программе более широкую аудиторию. Полнофункциональная пробная версия проработает бесплатно 14 дней.

Скачать jv16 PowerTools 5.0

Пробная версияРазмер: 7.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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