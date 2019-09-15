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WebTorrent

0.21.0

Торрент-клиент с поддержкой стриминга

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WebTorrent — это торрент-клиент с функцией стриминга. Если в загружаемом торренте есть видео- или аудио-ролик, то программа позволяет их воспроизводить прямо во время загрузки, без необходимости ее полного завершения. К примеру, пользователь загружает фильм и в тоже время смотрит его.

У программы очень простой, современный интерфейс, с которым справится любой пользователь. В главном окне отображается список текущих задач, на каждой из которых отображен ряд информационных элементов и, в случае с видео и аудио, еще и кнопка запуска, при нажатии на которую, начнется воспроизведение ролика во встроенном плеере.

В остальном, это совершенно обычный, но значительно упрощенный, торрент-клиент, который способен загружать и раздавать абсолютно любые торренты. Остается добавить, что у программы крайне ограничен ассортимент настроек и статистических данных, которые, впрочем, нужны только активно раздающим пользователям.

Вообще, WebTorrent прославился как торрент-клиент для браузера. Весь описанный выше функционал реализован прямо в браузере (с поддержкой WebRTC). При очевидных достоинствах такого подхода есть и недостатки - скачав файл, пользователь тут же уходил с раздачи, из-за чего страдает инфраструктура. В общем, предлагаемая программа — более удобный для рядового пользователя вариант, лишенный досадных недостатков браузерной версии.

Что нового в WebTorrent 0.21.0:

  • Добавлена поддержка дополнительных расширений для аудио: AIFF, APE, MP2, OGA, OPUS и WMA.
  • Реализовано отображение имени файла при загрузке метаданных музыки.
  • Улучшен выбор постера для видео/аудио торрентов.
  • Реализован запуск VLC Media Player без флага video-on-top.
  • Исправлен сбой открытия magnet-ссылок в GNU/Linux.
Скриншот WebTorrent 1 Скриншот WebTorrent 2 Скриншот WebTorrent 3 Скриншот WebTorrent 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 15.09.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

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