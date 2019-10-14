SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Tribler

7.3.1

Торрент-клиент с повышенной анонимностью

Скачать Tribler

Tribler — это клиент P2P-сети BitTorrent с открытым исходным кодом. Особенностью этого торрент-клиента является повышенная анонимность участников файлообмена. Программа использует собственную реализацию протокола на основе Tor, что позволяет обезопасить пользователей от идентификации и спокойно меняться файлами.

В остальном, Tribler является простым и удобным клиентом с поддержкой набора самых востребованных функций. Tribler включает лишь самые нужные функции: позволяет загружать торренты через .torrent-файлы и magnet-ссылки, ведет статистику загрузки и отдачи, включает небольшой ассортимент важных настроек и ряд мелочей. Среди особенностей нужно отметить встроенный поиск торрентов и видеоплеер с возможностью просмотра видео во время его загрузки.

Очень хорошо, что Tribler является свободным софтом с открытым исходным кодом. Помимо прочего, это значит, что программа всегда будет честна с пользователем, в программе никогда не будет вредоносного содержания, и, что крайне важно, установщик не будет пичкать пользователя рекламой как это заведено у uTorrent и Vuze.

Что нового в Tribler 7.3.1:

Исправлены ошибки.

Tribler скриншот 1 Tribler скриншот 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 14.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

uTorrent

Скачать бесплатно самый популярный торрент-клиент

BitTorrent

Официальный клиент разрабтчиков BitTorrent

qBittorrent

Скачать открытый торрент-клиент для всех платформ

Tixati

Клиент BitTorrent с открытым исходным кодом

Vuze

Мощный торрент-клиент с массой функций

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64