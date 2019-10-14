Tribler — это клиент P2P-сети BitTorrent с открытым исходным кодом. Особенностью этого торрент-клиента является повышенная анонимность участников файлообмена. Программа использует собственную реализацию протокола на основе Tor, что позволяет обезопасить пользователей от идентификации и спокойно меняться файлами.

В остальном, Tribler является простым и удобным клиентом с поддержкой набора самых востребованных функций. Tribler включает лишь самые нужные функции: позволяет загружать торренты через .torrent-файлы и magnet-ссылки, ведет статистику загрузки и отдачи, включает небольшой ассортимент важных настроек и ряд мелочей. Среди особенностей нужно отметить встроенный поиск торрентов и видеоплеер с возможностью просмотра видео во время его загрузки.

Очень хорошо, что Tribler является свободным софтом с открытым исходным кодом. Помимо прочего, это значит, что программа всегда будет честна с пользователем, в программе никогда не будет вредоносного содержания, и, что крайне важно, установщик не будет пичкать пользователя рекламой как это заведено у uTorrent и Vuze.