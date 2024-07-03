Soulseek — это клиент популярной Peer 2 Peer сети, которая специализируется на MP3. Что касается самого обмена файлами, то тут все очень просто — пользователи расшаривают ресурсы своего компьютера для вас, а в онлайне постоянно тысячи пользователей со всего мира, и вы обязательно найдете интересующую вас электронную музыку. В сети наличествует русская аудитория, а значит и русская музыка. Добавлю, что в программе наличествует удобная система чатов по типу IRC.

Беря во внимание повальный переход MP3-архивов на коммерческие рельсы можно сказать, что P2P-сети в целом и SoulSeek в частности становятся лучшими друзьями любого меломана.