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Soulseek

2024-2-1

Клиент P2P-сети Soulseek, ориентированной на музыку

Бесплатно Windows

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Soulseek — это клиент популярной Peer 2 Peer сети, которая специализируется на MP3. Что касается самого обмена файлами, то тут все очень просто — пользователи расшаривают ресурсы своего компьютера для вас, а в онлайне постоянно тысячи пользователей со всего мира, и вы обязательно найдете интересующую вас электронную музыку. В сети наличествует русская аудитория, а значит и русская музыка. Добавлю, что в программе наличествует удобная система чатов по типу IRC.

Беря во внимание повальный переход MP3-архивов на коммерческие рельсы можно сказать, что P2P-сети в целом и SoulSeek в частности становятся лучшими друзьями любого меломана.

скриншот программы скриншот программы

Что нового в Soulseek 2024-2-1:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 03.07.24САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Soulseek

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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