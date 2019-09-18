Deluge — полностью бесплатный (без рекламы), мильтиплатформенный клиент для BitTorrent с открытыми исходными кодами. Особенно популярна версия для операционной системы GNU/Linux, однако существует и версия Deluge для Windows, которая также достойна внимания.

Этот торрент клиент имеет удобный и доступный интерфейс, с которым приятно работать; поддерживает все востребованные торрент-технологии; включает широкий набор разнообразных настроек управления заданиями. Разумеется, Deluge поддерживает все стандартные функции, которые свойственны торрент-клиентам: ограничение скорости приема/отдачи, загрузка только определенных файлов из раздачи, широкий набор функций для настройки заданий, статистика загрузок и все такое прочее. Поддерживает UPnP, DHT, обмен пирами через Peer exchange, поиск пиров в локальной сети, подключение через прокси, шифрование и прочие возможности.

К особенностям программы можно отнести полное шифрование трафика, поддержку управление раздачей через веб-интерфейс и поддержку плагинов для расширения функциональности.

Очень важно, что программа имеет открытые исходные коды, распространяется полностью бесплатно и не содержит никакой рекламы. Все на благо пользователя.