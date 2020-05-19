Яндекс.Мессенджер — новый сервис от Яндекса, который, как понятно из названия, служит для общения. Это очень простой, но полнофункциональный сервис, ориентированный, в первую очередь, на пользователей Яндекса.

Базовый функционал Яндекс.Мессенджера сопоставим с конкурентами. Это текстовый чат, звонки, видео-звонки и информационные каналы. У мессенджера очень доступный интерфейс, который предлагает простой и самоочевидный доступ ко всем возможностям программы. Все сделано просто, в минималистичном стиле и включает не очень широкий набор расширенных функций. Конечно, там есть возможность обмена файлами, минимальное форматирование текста и всякие эмодзи и стикеры. Среди редких дополнительных особенностей можно отметить функцию конвертирования аудиосообщений в текст (аудио-сообщение будет сопровождено текстом, который появится автоматически) и эмодзи-реакции на сообщения в чате (полезно в групповых чатах).

Интерфейс Яндекс.Мессенджера Настройки Требуется авторизация через мобильный телефон

Так как сервис появился совсем недавно, в нем не очень людно – аудитория пока не стремится мигрировать с популярных Telegram и WhatsApp. Также там мало информационных каналов и популярных групповых чатов. На данный момент в Яндекс.Мессенджере отсутствует такая востребованная функция, как групповые звонки, нет поддержки тегов, нет тем оформления, нет проверки орфографии, присутствует лишь минимум настроек. Возможно, в ходе дальнейшей разработки ситуация изменится и мессенджер обрастет дополнительным функционалом.

Конечно, сервис использует учетную запись на Яндексе, которая является общей для всех сервисов компании. Важно отметить, что пользователь не сможет писать в мессенджер, если его учетная запись не подтверждена с помощью мобильного телефона.

Яндекс.Мессенджер есть везде. Доступны клиент для Windows, Android и iOS, а также веб-клиент. Кроме того, виджет мессенджера висит на главной поисковой системы, включен в фирменное мобильное приложение и встроен в Яндекс.Браузер. Одним словом, проблем с доступом к общению не будет.