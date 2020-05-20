Яндекс.Мессенджер — новый сервис для общения от компании Яндекс

Яндекс.Мессенджер — недавно появившийся сервис от компании Яндекс. Это классический мессенджер, ориентированный в первую очередь на пользователей Яндекса. Построен на основе Яндекс.Чатов — давно существующего мессенджера, ориентированного на корпоративный сегмент и бизнес.

Новинка предлагает классический функционал, сопоставимый с конкурентами: текстовый чат, голосовые звонки, видеозвонки и информационные каналы, а также сопутствующие особенности — обмен файлами, эмодзи и стикеры, голосовые сообщения. У программы привычный интерфейс, который не вызовет никаких сложностей — доступ ко всем функциям прост и самоочевиден.

Возможности программы недалеко ушли от Яндекс.Чатов и ограничены лишь базовыми функциями. Из немногочисленных интересных особенностей можно выделить функцию автоматического конвертирования голосовых сообщений в текст (любое аудио-сообщение сопровождается текстом, созданным автоматически) и систему эмодзи-реакций на сообщения чата (внизу каждого сообщения отображается набор реакций пользователей).

Яндекс.Мессенджер для Windows. Пока только в виде старого клиента Яндекс.Чатов.

К сожалению, пока Яндекс.Мессенджер нельзя назвать привлекательным сервисом. Самый главный минус — низкая популярность и отсутствие аудитории. Найти пользователей, для которых это основной или хотя бы дополнительный мессенджер, крайне сложно. На информационных каналах и публичных чатах тоже немноголюдно. Конечно, при желании Яндекса вкладываться в популяризацию сервиса это может измениться, но на данный момент там просто нечего делать.

В функциональном плане Яндекс.Мессенджер недалеко ушел от Яндекс.Чатов. Если в “Чатах” скромный набор функций был уместен, то его явно не хватает в мессендежре для широкой аудитории. Все функции максимально просты, что может характеризоваться и как простота и удобство, и как невысокая проработанность. К примеру, нет возможности скрывать некоторые разделы интерфейса (например, блок с рекомендуемыми каналами), нельзя удалять чаты (можно только скрыть), нет возможности добавлять новые стикеры и много прочих мелочей, из которых состоит хороший мессенджер. Еще одним явным минусом является максимальный размер отправляемого файла, который не должен превышать 50 Мб (не хватит даже для отправки качественного видеоролика).

Отсутствие востребованной функции групповых звонков, поддержки тем оформления интерфейса, функциональности проверки орфографии, а также лишь минимальный ассортимент настроек — не совсем минусы, но отсутствие этих функций может здорово не понравиться широкой аудитории.

Тем не менее, проект развивается и разработчики внимательно следят за отзывами пользователей, охотно принимая предложения по развитию сервиса. Можно смело надеяться на включение в программу нужных функций в будущих версиях.

Интерфейс Яндекс.Мессенджера для Android Диалог Скромный ассортимент настроек

Яндекс.Мессенджер есть везде. Пользователю доступны клиенты для Windows, Android, iOS и веб-клиент. Кроме того, доступ с мессенджеру есть в фирменном мобильном приложении Яндекса, в сайдбаре Яндекс.Браузера, а также на главной странице поисковой системы в виде виджета. На данный момент разработчики явно ориентируются лишь на мобильную аудиторию, так как Яндекс.Мессенджер для Windows даже не предлагается на официальном сайте (только в разделе помощи), а сама программа не полнофункциональна и является старым клиентом Яндекс.Чатов с тем же именем и логотипом.

Для доступа к мессенджеру используется учетная запись на Яндексе. Важно отметить, что в версии Яндекс.Мессенджера для компьютера необходимо подтверждение учётной записи через код, отправляемый по СМС. Пользователям с неавторизованным аккаунтом запрещено писать сообщения, а также создавать каналы и чаты. В мобильной версии этого ограничения нет и можно пользоваться полноценным сервисом даже без подтверждения аккаунта.

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В общем, на данный момент Яндекс.Мессенджер сложно назвать привлекательным сервисом. Его можно порекомендовать лишь очень лояльным пользователям Яндекса, которые желают присутствовать при развитии проекта и делиться фидбэком с разработчиками. Широкая аудитория не торопится пересаживаться с любимых Telegram и WhatsApp и не видят плюсов новинки. Рейтинг приложения в Google Play — унизительные 3.6 звезды — тоже не лучшая реклама сервиса. Остается ждать и следить за дальнейшим развитием проекта, который обязательно разовьется в толковый и востребованный определенной аудиторией мессенджер.