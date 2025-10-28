Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Выпущена новая версия Fedora — популярного дистрибутива GNU/Linux.

Fedora — популярный дистрибутив GNU/Linux. Наследник легендарного Redhat. Поддерживается, главным образом, компанией Red Hat Inc. Fedora считается дистрибутивом, который стремиться идти в ногу с новейшими технологиями и строиться на последних версиях входящих в его состав программ. Другой особенностью этого дистрибутива является поддержка системы контроля доступа SELinux (Security-Enhanced Linux). Этот дистрибутив адресован опытным пользователям.

Fedora 43 является очередным крупным обновлением, в котором обновлен входящий в состав софт и предприняты различные улучшения. В этой версии: веб-интерфейс Anaconda для Fedora Spins, GNOME доступен только в Wayland, Обновление RPM до версии 6.0 и прочие изменения.

Новые обои в Fedora 43

Что нового в Fedora 43

Среди массы прочих изменений разработчики особо выделают следующие:

Обновлено ядро Linux до версии 6.17, GNOME до версии 49, KDE до версии 6.4. Обновлен набор инструментов разработчика: Python 3.14, LLVM 21, PostgreSQL 18, MySQL 8.4, GNU Toolchain GCC 15.2, Binutils 2.45, glibc 2.42 и GDB 17.1.

Новый веб-интерфейс Anaconda для Fedora Spins. Он использовался в предыдущей версии (Fedora 42) как интерфейс установщика по умолчанию (Fedora Workstation), а теперь используется и для сборок.

В Fedora Linux 43 GNOME доступен только в Wayland. GNOME upstream прекратил поддержку X11 и отключил ее как значение по умолчанию во время компиляции в GNOME 49. GNOME upstream планирует полностью удалить поддержку X11 в GNOME 50.

Новые обои по умолчанию. В Fedora 43 изменены базовые обои рабочего стола.

Обновление менеджера пакетов RPM до версии 6.0. RPM 6.0 предлагает ряд улучшений безопасности, таких как подписание пакетов несколькими ключами. Это должно помочь обеспечить подпись пакетов в будущем, поскольку в будущих версиях планируется переход на ключи OpenPGP, основанные на постквантовой криптографии.

Продолжена работа над поддержкой bootc. Fedora CoreOS можно собрать из базового образа Fedora bootc с помощью Containerfile, вместо необходимости компоновки с помощью специального инструмента. Это означает, что любой, у кого есть Podman, может собрать образ Fedora CoreOS вручную или с помощью автоматизации CI/CD.

Fedora CoreOS (FCOS) меняет способ выпуска обновлений в Fedora 43. Вместо использования репозитория OSTree обновления FCOS будут доставляться исключительно в виде образов OCI (в FCOS 42 в качестве переходного периода для пользователей предоставлялись как репозиторий OSTree, так и реестр OCI). В FCOS 43 обновления OSTree полностью отключены.

Также отмечается, что при обновлении с предыдущей версии следует обратить внимание на раздел /boot — если он был ~1 ГБ, может потребоваться расширение до ~2 ГБ для успешного перехода. Также нужно учесть использование специфичных графических драйверов или приложений, зависящих от X11 — пользователю следует проверить совместимость с Wayland или наличие поддержки через XWayland.