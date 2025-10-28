Fedora 43 — очередное крупное обновление популярного дистрибутива GNU/Linux

Выпущена новая версия Fedora — популярного дистрибутива GNU/Linux.
Fedora — популярный дистрибутив GNU/Linux. Наследник легендарного Redhat. Поддерживается, главным образом, компанией Red Hat Inc. Fedora считается дистрибутивом, который стремиться идти в ногу с новейшими технологиями и строиться на последних версиях входящих в его состав программ. Другой особенностью этого дистрибутива является поддержка системы контроля доступа SELinux (Security-Enhanced Linux). Этот дистрибутив адресован опытным пользователям.
Fedora 43 является очередным крупным обновлением, в котором обновлен входящий в состав софт и предприняты различные улучшения. В этой версии: веб-интерфейс Anaconda для Fedora Spins, GNOME доступен только в Wayland, Обновление RPM до версии 6.0 и прочие изменения.
Что нового в Fedora 43
Среди массы прочих изменений разработчики особо выделают следующие:
- Обновлено ядро Linux до версии 6.17, GNOME до версии 49, KDE до версии 6.4. Обновлен набор инструментов разработчика: Python 3.14, LLVM 21, PostgreSQL 18, MySQL 8.4, GNU Toolchain GCC 15.2, Binutils 2.45, glibc 2.42 и GDB 17.1.
- Новый веб-интерфейс Anaconda для Fedora Spins. Он использовался в предыдущей версии (Fedora 42) как интерфейс установщика по умолчанию (Fedora Workstation), а теперь используется и для сборок.
- В Fedora Linux 43 GNOME доступен только в Wayland. GNOME upstream прекратил поддержку X11 и отключил ее как значение по умолчанию во время компиляции в GNOME 49. GNOME upstream планирует полностью удалить поддержку X11 в GNOME 50.
- Новые обои по умолчанию. В Fedora 43 изменены базовые обои рабочего стола.
- Обновление менеджера пакетов RPM до версии 6.0. RPM 6.0 предлагает ряд улучшений безопасности, таких как подписание пакетов несколькими ключами. Это должно помочь обеспечить подпись пакетов в будущем, поскольку в будущих версиях планируется переход на ключи OpenPGP, основанные на постквантовой криптографии.
- Продолжена работа над поддержкой bootc. Fedora CoreOS можно собрать из базового образа Fedora bootc с помощью Containerfile, вместо необходимости компоновки с помощью специального инструмента. Это означает, что любой, у кого есть Podman, может собрать образ Fedora CoreOS вручную или с помощью автоматизации CI/CD.
- Fedora CoreOS (FCOS) меняет способ выпуска обновлений в Fedora 43. Вместо использования репозитория OSTree обновления FCOS будут доставляться исключительно в виде образов OCI (в FCOS 42 в качестве переходного периода для пользователей предоставлялись как репозиторий OSTree, так и реестр OCI). В FCOS 43 обновления OSTree полностью отключены.
Также отмечается, что при обновлении с предыдущей версии следует обратить внимание на раздел /boot — если он был ~1 ГБ, может потребоваться расширение до ~2 ГБ для успешного перехода. Также нужно учесть использование специфичных графических драйверов или приложений, зависящих от X11 — пользователю следует проверить совместимость с Wayland или наличие поддержки через XWayland.