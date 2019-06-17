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openCanvas

7.0.24

Редактор растровой графики, ориентированный на рисование

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openCanvas — это растровый графический редактор. В первую очередь, ориентирован на рисование, хотя сгодится для ретуши фотографий и мелкого редактирования веб-графики.

Это достаточно функциональная программа. Это еще совсем не Photoshop, но уже давно и не Paint.

Стандартное, для таких программ, рабочее пространство включает набор, стандартных же, инструментов: набор разнообразных инструментов, множество кистей, инструменты для наложения текстов, функция трансформации форм, различные фильтры с массой настроек и т. п. Важно отметить возможность работы со слоями и поддержку формата PSD (формат Adobe Photoshop). Дополнительным интересным инструментом является функция записи процесса рисования, которую потом можно воспроизвести.

Что нового в openCanvas 7.0.24:

  • Реализована поддержка правого клика с помощью стилуса.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот openCanvas 1 Скриншот openCanvas 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 17.06.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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