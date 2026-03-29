TrafficMonitor — программа для мониторинга скорости сети. Представляет собой компактное плавающее окно, размещаемое в любом месте рабочего стола операционной системы.

TrafficMonitor отображает текущую скорость сетевого соединения и собирает краткую статистику потребления трафика (только общие данные, без детализации по программам).

Интерфейс, а точнее плавающее окно, может быть настроено в соответствие предпочтениям пользователя. Могут быть настроены такие параметры как фон окна, шрифт, прозрачность, фиксация окна в определенном месте, отображаемые данные и некоторые другие особенности. Кроме того, может быть выбрано отображение данных в трее операционной системы.

С некоторых пор, кроме текущей скорости сети, TrafficMonitor может отображать состояние ключевых компонентов системы: процессор, память, материнская плата, видеокарта и жесткий диск. То есть, для части пользователей, TrafficMonitor может быть программой не для мониторинга трафика, а для слежения за текущим состоянием железа.

Программа полностью бесплатна (с открытыми исходными кодами), весит чуть более 1-го мегабайта, регулярно обновляется и работает без установки.