OneCommander

3.99.1

Скачать современный файловый менеджер

Бесплатно Windows

Скачать OneCommander

OneCommander — современный файловый менеджер. Бесплатная замена проводника операционных систем Windows 11 и 10.

Программа предлагает широкий набор функций для удобной работы с файлами. Предлагает классический двухпанельный интерфейс, что является оптимальным способом работы с дисками/директориями и файлами на них. Для еще большего удобства предусмотрены вкладки.

У файлового менеджера удобный и интерфейс — пользователю доступно несколько макетов, поддающихся перенастройке. Программа предлагает все стандартные для файловых менеджеров функции: широкие возможности сортировки и фильтрации файлов, мощный поиск, поддержку предварительного просмотра файлов в разных форматах, мощные возможности работы с архивами, маркировку цветом. Также стоит отметить задачи и заметки ToDo в любой папке, избранное в группах проектов, поддержку длинных путей и многое другое.

В общем и целом, OneCommander довольно богат функционально сразу из коробки. До Total Commander, с его сотнями плагинов, ему далеко, но функционал предлагается сразу, без необходимости поиска расширений.

Можно скачать OneCommander для Windows и использовать его бесплатно в некоммерческих целях (дома). Для офиса требуется коммерческая лицензия (25 USD за пожизненную лицензию).

Интерфейс OneCommander
Интерфейс OneCommander
Работы с файлами
Работы с файлами
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях OneCommander:

Исправлены ошибки.

Отзывы о OneCommander

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

