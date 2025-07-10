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Amarok

3.3.0 (GNU/Linux)

Великий Amarok — легендарный аудиоплеер

Open Source Windows Linux

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Великий Amarok, это более чем хорошо известный Lunix-пользователям аудиоплеер с богатой историей и мощнейшим функционалом. Есть версия и для Windows. Существует на свете чуть меньше чем сами компьютеры. Благодаря открытости и богатому потенциалу, стал прародителем, то есть, основой для массы других аудиоплееров, которые основываются на коде Амарок.

Amarok является максимально функциональным инструментом и удовлетворит широкий спектр нужд: прослушивание музыки, создание коллекции, получение информации о музыке и музыкантах, синхронизация с внешними устройствами.

Amarok умеет воспроизводить любые аудиофайлы, имеет полностью настраиваемый интерфейс, эквалайзер (10 полос), расширенную поддержку тегов, статистику, рейтинги, массу функций управления коллекцией и много удобных мелочей.

Конечно же, программа поддерживает получение текстов песен, тегов, обложек, информации о музыкантах и прочей сопутствующей информации от ряда популярных интернет-сервисов.

Тут есть очень ощутимый минус: Windows-версия плеера не очень стабильна (иногда случаются сбои), что и мешает ей завоевать заслуженную аудиторию. А самое неприятное то, что с годами, он не становится лучше. Возникает ощущение, что Windows-версия существует только для галочки и не станет стабильным продуктом. Windows-пользователям можно посоветовать попробовать Clementine — форк Amarok, который ведет себя стабильней.

Скриншот Amarok 1 Скриншот Amarok 2 Скриншот Amarok 3 Скриншот Amarok 4

Что нового в последних версиях Amarok:

Обновлены встроенные компоненты и исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Amarok

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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