Великий Amarok, это более чем хорошо известный Lunix-пользователям аудиоплеер с богатой историей и мощнейшим функционалом. Есть версия и для Windows. Существует на свете чуть меньше чем сами компьютеры. Благодаря открытости и богатому потенциалу, стал прародителем, то есть, основой для массы других аудиоплееров, которые основываются на коде Амарок.

Amarok является максимально функциональным инструментом и удовлетворит широкий спектр нужд: прослушивание музыки, создание коллекции, получение информации о музыке и музыкантах, синхронизация с внешними устройствами.

Amarok умеет воспроизводить любые аудиофайлы, имеет полностью настраиваемый интерфейс, эквалайзер (10 полос), расширенную поддержку тегов, статистику, рейтинги, массу функций управления коллекцией и много удобных мелочей.

Конечно же, программа поддерживает получение текстов песен, тегов, обложек, информации о музыкантах и прочей сопутствующей информации от ряда популярных интернет-сервисов.

Тут есть очень ощутимый минус: Windows-версия плеера не очень стабильна (иногда случаются сбои), что и мешает ей завоевать заслуженную аудиторию. А самое неприятное то, что с годами, он не становится лучше. Возникает ощущение, что Windows-версия существует только для галочки и не станет стабильным продуктом. Windows-пользователям можно посоветовать попробовать Clementine — форк Amarok, который ведет себя стабильней.