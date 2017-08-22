SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
GOM Player
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Все категорииВидеоплееры

GOM Player

2.3.19.5276

Видеоплеер со встроенными кодеками

Скачать GOM Player

GOM Player — популярный плеер с удобным интерфейсом и поддержкой всех популярных форматов. Программа поддерживает воспроизведение видеофайлов большинства популярных форматов и включает систему поиска нужных кодеков в случае, когда кодек, необходимый для воспроизведения какого-то файла, отсутствует. GOM Player поддерживает скины для изменения интерфейса, расширенную систему субтитров (SMI, SRT, RT и SUB), включает возможность захвата кадра и имеет целый ряд разнообразных деловых настроек.

Также стоит отметить тот немаловажный факт, что GOM Player распространяется полностью бесплатно и не содержит навязчивой рекламы. Этот плеер можно смело порекомендовать широкому кругу пользователей из-за его удобства и простоты.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Добавлена поддержка видео с несколькими потоками. К примеру, видео с автомобильных регистраторов.
  • Добавлен дополниельный внутренний формат субтитров.
  • Добавлена поддержка спецификаций шрифтов субтитров.
  • Добавлена поддержка кодека Vorbis.
  • Исправлены ошибки.
Скриншот GOM Player 1 Скриншот GOM Player 1
ОБНОВЛЕНО: 22.08.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

Скачать

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о GOM Player

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Media Player Classic

Популярный видеоплеер с кодеками и фильтрами

VLC Media Player

Свободный видеоплеер с поддержкой потокового видео

Potplayer

Популярный видеоплеер с множеством достоинств

The KMPlayer

Видеоплеер, который отлично подойдет для больших экранов

Media Player Classic BE

Хороший видеоплеер. Форк MRC Home Cinema

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64