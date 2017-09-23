uTorrent — это самый популярный клиент P2P-сети BitTorrent (торрент-клиент). Быстрый, функциональный, умный и красивый. Это приложение является абсолютным лидером по популярности среди торрент-клиентов. И это заслуженно, ведь uTorrent может похвастаться высокой скоростью работы, удобным интерфейсом, набором дополнительных функций и поддержкой всех необходимых технологий. При этом, размер дистрибутива uTorrent — 2 мегабайта, что в разы меньше чем размер других торрент-клиентов.

Кроме таких качеств как маленький дистрибутив, высокая скорость работы и отличный интерфейс, uTorrent еще и очень функционален. Кроме самоочевидных для такого типа программ функций и богатым набором настроек загрузок/раздач, в uTorrent дополнительно присутствуют следующие функции: детальная статистика расхода трафика, возможность удаленного доступа (подключение к работающей программе с другого компьютера для управления загрузками), система рейтинга и комментариев раздач (хороший рейтинг исключает подделки или просто некачественные раздачи), воспроизведение видеофайлов во время их загрузки и еще несколько менее значительных функций.

uTorrent обладает современным и очень удобным интерфейсом. Доступ к функциям очевиден и программой удобно пользоваться. Кроме того, основное окно программы имеет специальный компактный режим, который особенно удобен при работе на маленьком экране и при использовании сенсорного экрана (также, для компактности рекомендуется свернуть все дополнительные панели).

Кроме того, в uTorrent присутствует специальный сервис Apps Studio. Это галерея различного контента, как напрямую связанных с программой, так и не имеющих отношения к uTorrent и просто распространяющихся через App Studio. К первым относятся модули расширения функциональности, которых, впрочем, негусто, а ко вторым относятся разнообразный мультимедийный контент (видео и аудио), который просто распространяется через этот сервис.