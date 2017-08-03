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Все категорииМессенджеры и общение

Miranda IM

0.10.72

Популярный мессенджер с поддержкой массы сервисов

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Miranda IM — самая достойная замена всем системам интернет-пейджинга вместе взятым. Если вы нуждаетесь в минимализме, базовая поставка без дополнительных плагинов — идеальный выбор. Если же хочется построить свой, полностью уникальный мессенджер с массой дополнительных функций и оригинальным внешним видом, то Миранда может предложить сотни плагинов и скинов.

В общем: программа имеет маленький размер дистрибутива, высокую скорость работы, поддержку всех популярных систем интернет-пейджинга, полностью настраиваемый интерфейс и, что крайне важно, поддержку плагинов, благодаря которым можно значительно расширить функциональность программы.

Рекомендуется скачать Miranda IM тем пользователям, которым нужен конструктор и собственный, индивидуально собранный IM-клиент.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Обновлена библиотека SQLite
Скриншот Miranda IM 1 Скриншот Miranda IM 2 Скриншот Miranda IM 3 Скриншот Miranda IM 4
ОБНОВЛЕНО: 03.08.2017САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Mozilla Firefox

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Яндекс.Браузер

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