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Все категорииПросмотр графики

XnView

2.41

Скачать один из лучших просмотрщиков графических файлов

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XnView — один из самых популярных просмотрщиков графических файлов. Программа имеет несложный и очень удобный интерфейс, высокую скорость работы, поддерживает просмотр всех известных графических форматов, умеет конвертировать все популярные форматы между собой, поддерживает несколько скромных фильтров и эффектов, поддерживает дополнения (для добавления в программу новых функций) и плагины (для поддержки форматов), включает функции создания слайдшоу, умеет получать изображения с камеры и сканера, а также имеет набор всевозможных удобств на все случаи жизни.

Стоит отметить, что XnView поддерживает 500 различных форматов файлов, что само по себе примечательно и является абсолютным рекордом среди графических вьюверов (тут стоит заметить, что 90% предлагаемых форматов никому ненужны и о них знают только сами разработчики). В общем, хорошая и полезная программа, которую можно смело рекомендовать.

XnView распространяется в 3-х версиях. Версия Standard является базовой и подойдет большинству пользователей, версия Minimal включает лишь самых необходимых функций, а версия Extended, помимо стандартного набора, включает некоторые дополнительные инструменты и плагины.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Реализована начальная поддержка имен файлов с юникодом.
  • Добавлена поддержка файлов размером до 2Gb в 64-битной версии.
  • Добавлена возможность отображения RGBA-изображений без альфа-канала.
  • Исправлена проблема с именем файла при печати из просмотрщика.
  • Исправлена ошибка, при которой анимированные GIF-файлы не сохранялись в формате .sld (слайдшоу).
  • Добавлена поддержка графического формата Clip (используется в Manga Studio Ex и Clip Studio Paint Ex).
  • Исправлен сбой слайдшоу на RAW-файлах.
  • Добавлена возможность печати с цветовой схемой RGBA.
  • Добавлена функция принудительного увеличения масштаба маленьких изображений в окне просмотра миниатюр.
  • Произведено несколько изменений в управлении NConvert ключами запуска.
Скриншот XnView 1 Скриншот XnView 2
ОБНОВЛЕНО: 09.09.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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