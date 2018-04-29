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Все категорииГрафические редакторы

GIMP

2.10

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GIMP (GNU Image Manipulation Program) — свободный графический редактор. Мощнейшая программа, рассчитанная на работу с растровой графикой и частичной поддержкой векторной. Программа существует более 20 лет и считается инструментом, способным заменить собой коммерческий и дорогой Adobe Photoshop.

GIMP — один из самых известных свободных проектов. Лицензия проекта дает полную свободу на использование, распространение и модификацию программы, а над ее созданием работает масса независимых разработчиков со всего мира на добровольных началах, что называется «Just for Fun», то есть, только ради интереса и желания помочь развитию проекта. Разумеется, это программа из мира GNU/Linux, однако есть версия и для Windows.

GIMP является полнофункциональным графическим редактором с функциональность, сопоставимой с Adobe Photoshop. Этот графический редактор предназначен как для любителей, так и для профессионалов и способен решить любые творческие задачи. Художники, иллюстраторы, дизайнеры, фотографы могут творить самые настоящие чудеса с помощью этой программы.

Множество инструментов для рисования, управления, модификации и коррекции; разнообразные фильтры для обработки изображения; мощная поддержка слоев и масок; широкие возможности управления цветом и масса других возможностей. Очень важна существующая поддержка дополнительных модулей, благодаря которым, можно включить в программу новые возможности.

Остается добавить, что кроме массы прочих форматов, GIMP поддерживает PSD (Adobe Photoshop).

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:

Очень крупное обновление с массой улучшений. Список изменений будет опубликован чуть позже.
Скриншот GIMP 1 Скриншот GIMP 2 Скриншот GIMP 3
ОБНОВЛЕНО: 29.04.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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