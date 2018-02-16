SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
jetAudio
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Новая версия Яндекс.Браузера. Теперь еще вкуснее.

Все категорииАудиоплееры

jetAudio

8.1.6

Медиаплеер от компании COWON

Скачать jetAudio

Разработчиком этого медиацентра является компания COWON, известная, в первую очередь, своими аппаратными аудиоплеерами. jetAudio — это целый медиацентр, то есть программный комплекс с массой всевозможных функций для работы с медиафайлами. Воспроизводит все популярные аудио и видео форматы, записывает и риппает аудиодиски, записывает звук с внешних источников и т. п. Можно добавить, что jetAudio имеет интерфейс основанный на скинах с эффектами визуализации и поддержку плагинов.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
  • Улучшена функция ускорения/замедления скорости воспроизведения.
  • Добаалена поддержка PGS-субтитров.
  • Добавлена поддержка формата Opus.
  • Улучшено воспроизведение форматов MP3/M4A/AAC.
  • Исправлены баги и предприняты мелкие улучшения.
Скриншот jetAudio 1 Скриншот jetAudio 2 Скриншот jetAudio 3 Скриншот jetAudio 4 Скриншот jetAudio 5
ОБНОВЛЕНО: 16.02.18САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Отзывы о jetAudio

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

foobar2000

Полностью настраиваемый аудиоплеер

AIMP

Скачать очень популярный аудиоплеер

Winamp

Легендарный аудиоплеер с поддержкой массы форматов

JRiver Media Center

Скачать мощный медиацентр с поддержкой аудио и видео

MediaMonkey

Мощный инструмент для ведения музыкальной коллекции

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Opera

Skype

Telegram

uTorrent

AIMP

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

CCleaner

WinRAR

Касперский

AIDA64