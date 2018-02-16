Разработчиком этого медиацентра является компания COWON, известная, в первую очередь, своими аппаратными аудиоплеерами. jetAudio — это целый медиацентр, то есть программный комплекс с массой всевозможных функций для работы с медиафайлами. Воспроизводит все популярные аудио и видео форматы, записывает и риппает аудиодиски, записывает звук с внешних источников и т. п. Можно добавить, что jetAudio имеет интерфейс основанный на скинах с эффектами визуализации и поддержку плагинов.
jetAudio8.1.6
Медиаплеер от компании COWON
НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
- Улучшена функция ускорения/замедления скорости воспроизведения.
- Добаалена поддержка PGS-субтитров.
- Добавлена поддержка формата Opus.
- Улучшено воспроизведение форматов MP3/M4A/AAC.
- Исправлены баги и предприняты мелкие улучшения.
ОБНОВЛЕНО: 16.02.18•САЙТ РАЗРАБОТЧИКА