Разработчиком этого медиацентра является компания COWON, известная, в первую очередь, своими аппаратными аудиоплеерами. jetAudio — это целый медиацентр, то есть программный комплекс с массой всевозможных функций для работы с медиафайлами. Воспроизводит все популярные аудио и видео форматы, записывает и риппает аудиодиски, записывает звук с внешних источников и т. п. Можно добавить, что jetAudio имеет интерфейс основанный на скинах с эффектами визуализации и поддержку плагинов.