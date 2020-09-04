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PicoTorrent 0.19 — новая версия минималистичного торрент-клиента04.09.2020

PicoTorrent 0.19 — новая версия минималистичного торрент-клиента

Выпущена обновленная версия простого торрент-клиента PicoTorrent.

PicoTorrent является минималистичным торрент-клиентом с открытым исходным кодом для операционной системы Windows. Позиционируется как простой торрент-клиент с дружественным интерфейсом, лишь самыми необходимыми функциями и очень низким потреблением ресурсов компьютера. Похож на ранние версии uTorrent, до его обрастания сомнительной рекламой и дополнительными сервисами.

Важным, хотя и неочевидным для рядовых пользователей изменением PicoTorrent 0.19 является возвращение разработки на wxWidgets. Пару версий назад PicoTorrent был перенесен на Qt, а теперь вернулся на wxWidgets. Возвращение на wxWidgets обусловлено необходимостью регистрации сторонних разработчиков для загрузки библиотек Qt, что не понравилось автору, стремящемуся как можно больше упросить участие в проекте новых людей. О плюсах и минусах такого решения не сообщается, однако дистрибутив похудел почти в 3 раза, что не так уж и важно, но совсем неплохо.

Интерфейс PicoTorrent
Интерфейс PicoTorrent

Внешних изменений в этом выпуске не так много. Это новое окно с информацией о программе, которое теперь содержит данные обо всех используемых сторонних компонентах и их версиях. Другим улучшением является добавление дополнительных данных на вкладку "Обзор". Также немного расширены настройки портов.

А еще разработчик представил новый C API для плагинов. Он будет использоваться для создания плагинов с дополнительными функциями как самим автором, так и сторонними разработчиками. Новый API позволяет писать плагины на разных языках, которые имеют возможность взаимодействовать с C (например, Rust). Через плагины можно снабжать PicoTorrent дополнительными функциями (на данный момент их только два), которые не являются первостепенными и избыточными для простого и быстрого торрент-клиента.

Скачать PicoTorrent (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 4.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать PicoTorrent (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 4.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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