Thunderbird 78 — очень крупное обновление почтового клиента от Mozilla

Выпущено крупнейшее обновление Thunderbird — популярного почтового клиента от компании Mozilla.

Thunderbird 78 — огромное обновление с массой улучшений функциональности и набором важных изменений. Изменение в работе с дополнениями, скорое включение поддержки OpenPGP, множество изменений в интерфейсе многих функций, новые функциональные удобства для работы с почтой, множество внутренних изменений и оптимизаций.

Интерфейс Thunderbird 78

Самое главное — MailExtensions и OpenPGP

Важные изменения Thunderbird 78 касаются системы дополнений. Начиная с этой версии, программа поддерживает только дополнения MailExtensions . Старые дополнения больше не поддерживаются. Большинство популярных дополнений уже переведены на новые рельсы и отлично работают в Thunderbird 78, однако далеко не все и пользователи могут остаться без полезных функций.

. Старые дополнения больше не поддерживаются. Большинство популярных дополнений уже переведены на новые рельсы и отлично работают в Thunderbird 78, однако далеко не все и пользователи могут остаться без полезных функций. Ожидаемая функциональность шифрования с помощью OpenPGP пока не включена и ожидается в следующих версиях. Напомню, что в Thunderbird 78 должна была появиться поддержка шифрования почты с использованием стандарта OpenPGP, однако функция до сих пор в разработке и пока не включена. Новая функциональность заменит собой дополнение Enigmail, с помощью которого Thunderbird поддерживал OpenPGP ранее. Включить тестовую версию поддержки OpenPGP можно с помощью руководства от разработчика. И да, пользователям Enigmail обновляться пока не рекомендуется.

Интерфейс

Новый стартовый экран с основными действиями для начала работы.

Множество мелких изменений в интерфейсе. Перерисованы многие иконки, а их масштабирование на экранах высокой четкости улучшено.

Новый раздел управления аккаунтом.

Переработан интерфейс менеджера дополнений. Теперь он выглядит современно — в стиле менеджера дополнений браузера Firefox.

Переработан интерфейс настроек программы. Настройки перераспределены по сокращенному списку основных разделов.

Обновлено окно создания нового аккаунта.

Добавлена возможность настройки цвета значков на панели папок.

Предпринято множество мелких улучшений для тем оформления и темного режима интерфейса.

Доработан интерфейс страницы результатов глобального поиска.

Функциональность

Добавлена возможность сворачивание программы в трей. По умолчанию отключено — соответствующая настройка добавлена в раздел настроек «Основные».

Теперь поля адресов получателей письма (кому, копия, скрытая копия) включают несколько адресов в одну строку вместо нескольких полей с одним адресом на каждую.

В список почтовых сообщений добавлена новая колонка «Выберите сообщение», которая представляет собой чек-бокс и служит для выбора нескольких сообщений для применения к ним действия.

В список почтовых сообщений добавлена новая колонка «Удалить», которая служит для удаления сообщений.

Улучшен список «Недавно открытые» для пунктов контекстного меню сообщения «Переместить в папку» и «Копировать в папку».

Несколько изменений в главном меню. К примеру, в подменю «Поиск» добавлен пункт для доступа к глобальному поиску.

Добавлена новая опциональная возможность анонимизации даты отправки сообщения.

Прочее

Повышены системные требования Thunderbird для GNU/Linux. Теперь требуется как минимум GTK 3.14, GLIBC 2.17 и libstdc++ 4.8.1.

Теперь адресные книги хранятся как базы SQLite для подготовки к запланированным улучшениям. Существующие адресные книги в формате MAB будут сконвертированы.

Улучшен диалог сжатия папки (очистка удаленных сообщений).

Теперь для отображения сохраненных паролей требуется ввести пароль учетной записи операционной системы.

Новый парсер визитных карточек vCard. Добавлена поддержка vCard 3.0 и 4.0.

Добавлены дополнительные корпоративные политики.

Аппаратное ускорение включено по умолчанию.

Упразднена поддержка устаревших TLS 1.0 и 1.1.

Календарь: пополнение Lighting интегрировано в программу (ранее входил в состав Thunderbird в виде предустановленного дополнения).

Календарь: удален номер версии Lighting из строки User-Agent.

Календарь: удалена поддержка протокола Web Calendar Access Protocol (WCAP).

Календарь: доступ к хранилищу теперь асинхронен для лучшей производительности.

Календарь: теперь адрес местоположения кликабельный.

На данный момент обновление возможно только через новый дистрибутив. Обновление из самой программы пока не предусмотрено.