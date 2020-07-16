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Thunderbird 78 — очень крупное обновление почтового клиента от Mozilla16.07.2020

Thunderbird 78 — очень крупное обновление почтового клиента от Mozilla

Выпущено крупнейшее обновление Thunderbird — популярного почтового клиента от компании Mozilla.

Thunderbird 78 — огромное обновление с массой улучшений функциональности и набором важных изменений. Изменение в работе с дополнениями, скорое включение поддержки OpenPGP, множество изменений в интерфейсе многих функций, новые функциональные удобства для работы с почтой, множество внутренних изменений и оптимизаций.

Интерфейс Thunderbird 78
Интерфейс Thunderbird 78

Самое главное — MailExtensions и OpenPGP

  • Важные изменения Thunderbird 78 касаются системы дополнений. Начиная с этой версии, программа поддерживает только дополнения MailExtensions. Старые дополнения больше не поддерживаются. Большинство популярных дополнений уже переведены на новые рельсы и отлично работают в Thunderbird 78, однако далеко не все и пользователи могут остаться без полезных функций.
  • Ожидаемая функциональность шифрования с помощью OpenPGP пока не включена и ожидается в следующих версиях. Напомню, что в Thunderbird 78 должна была появиться поддержка шифрования почты с использованием стандарта OpenPGP, однако функция до сих пор в разработке и пока не включена. Новая функциональность заменит собой дополнение Enigmail, с помощью которого Thunderbird поддерживал OpenPGP ранее. Включить тестовую версию поддержки OpenPGP можно с помощью руководства от разработчика. И да, пользователям Enigmail обновляться пока не рекомендуется.

Интерфейс

  • Новый стартовый экран с основными действиями для начала работы.
  • Множество мелких изменений в интерфейсе. Перерисованы многие иконки, а их масштабирование на экранах высокой четкости улучшено.
  • Новый раздел управления аккаунтом.
  • Переработан интерфейс менеджера дополнений. Теперь он выглядит современно — в стиле менеджера дополнений браузера Firefox.
  • Переработан интерфейс настроек программы. Настройки перераспределены по сокращенному списку основных разделов.
  • Обновлено окно создания нового аккаунта.
  • Добавлена возможность настройки цвета значков на панели папок.
  • Предпринято множество мелких улучшений для тем оформления и темного режима интерфейса.
  • Доработан интерфейс страницы результатов глобального поиска.

Функциональность

  • Добавлена возможность сворачивание программы в трей. По умолчанию отключено — соответствующая настройка добавлена в раздел настроек «Основные».
  • Теперь поля адресов получателей письма (кому, копия, скрытая копия) включают несколько адресов в одну строку вместо нескольких полей с одним адресом на каждую.
  • В список почтовых сообщений добавлена новая колонка «Выберите сообщение», которая представляет собой чек-бокс и служит для выбора нескольких сообщений для применения к ним действия.
  • В список почтовых сообщений добавлена новая колонка «Удалить», которая служит для удаления сообщений.
  • Улучшен список «Недавно открытые» для пунктов контекстного меню сообщения «Переместить в папку» и «Копировать в папку».
  • Несколько изменений в главном меню. К примеру, в подменю «Поиск» добавлен пункт для доступа к глобальному поиску.
  • Добавлена новая опциональная возможность анонимизации даты отправки сообщения.

Прочее

  • Повышены системные требования Thunderbird для GNU/Linux. Теперь требуется как минимум GTK 3.14, GLIBC 2.17 и libstdc++ 4.8.1.
  • Теперь адресные книги хранятся как базы SQLite для подготовки к запланированным улучшениям. Существующие адресные книги в формате MAB будут сконвертированы.
  • Улучшен диалог сжатия папки (очистка удаленных сообщений).
  • Теперь для отображения сохраненных паролей требуется ввести пароль учетной записи операционной системы.
  • Новый парсер визитных карточек vCard. Добавлена поддержка vCard 3.0 и 4.0.
  • Добавлены дополнительные корпоративные политики.
  • Аппаратное ускорение включено по умолчанию.
  • Упразднена поддержка устаревших TLS 1.0 и 1.1.
  • Календарь: пополнение Lighting интегрировано в программу (ранее входил в состав Thunderbird в виде предустановленного дополнения).
  • Календарь: удален номер версии Lighting из строки User-Agent.
  • Календарь: удалена поддержка протокола Web Calendar Access Protocol (WCAP).
  • Календарь: доступ к хранилищу теперь асинхронен для лучшей производительности.
  • Календарь: теперь адрес местоположения кликабельный.

На данный момент обновление возможно только через новый дистрибутив. Обновление из самой программы пока не предусмотрено.

Скачать Thunderbird 78 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Thunderbird 78 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 48 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Thunderbird 78 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 63.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Thunderbird 78 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 66.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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