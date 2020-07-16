Thunderbird 78 — очень крупное обновление почтового клиента от Mozilla

Выпущено крупнейшее обновление Thunderbird — популярного почтового клиента от компании Mozilla.
Thunderbird 78 — огромное обновление с массой улучшений функциональности и набором важных изменений. Изменение в работе с дополнениями, скорое включение поддержки OpenPGP, множество изменений в интерфейсе многих функций, новые функциональные удобства для работы с почтой, множество внутренних изменений и оптимизаций.
Самое главное — MailExtensions и OpenPGP
- Важные изменения Thunderbird 78 касаются системы дополнений. Начиная с этой версии, программа поддерживает только дополнения MailExtensions. Старые дополнения больше не поддерживаются. Большинство популярных дополнений уже переведены на новые рельсы и отлично работают в Thunderbird 78, однако далеко не все и пользователи могут остаться без полезных функций.
- Ожидаемая функциональность шифрования с помощью OpenPGP пока не включена и ожидается в следующих версиях. Напомню, что в Thunderbird 78 должна была появиться поддержка шифрования почты с использованием стандарта OpenPGP, однако функция до сих пор в разработке и пока не включена. Новая функциональность заменит собой дополнение Enigmail, с помощью которого Thunderbird поддерживал OpenPGP ранее. Включить тестовую версию поддержки OpenPGP можно с помощью руководства от разработчика. И да, пользователям Enigmail обновляться пока не рекомендуется.
Интерфейс
- Новый стартовый экран с основными действиями для начала работы.
- Множество мелких изменений в интерфейсе. Перерисованы многие иконки, а их масштабирование на экранах высокой четкости улучшено.
- Новый раздел управления аккаунтом.
- Переработан интерфейс менеджера дополнений. Теперь он выглядит современно — в стиле менеджера дополнений браузера Firefox.
- Переработан интерфейс настроек программы. Настройки перераспределены по сокращенному списку основных разделов.
- Обновлено окно создания нового аккаунта.
- Добавлена возможность настройки цвета значков на панели папок.
- Предпринято множество мелких улучшений для тем оформления и темного режима интерфейса.
- Доработан интерфейс страницы результатов глобального поиска.
Функциональность
- Добавлена возможность сворачивание программы в трей. По умолчанию отключено — соответствующая настройка добавлена в раздел настроек «Основные».
- Теперь поля адресов получателей письма (кому, копия, скрытая копия) включают несколько адресов в одну строку вместо нескольких полей с одним адресом на каждую.
- В список почтовых сообщений добавлена новая колонка «Выберите сообщение», которая представляет собой чек-бокс и служит для выбора нескольких сообщений для применения к ним действия.
- В список почтовых сообщений добавлена новая колонка «Удалить», которая служит для удаления сообщений.
- Улучшен список «Недавно открытые» для пунктов контекстного меню сообщения «Переместить в папку» и «Копировать в папку».
- Несколько изменений в главном меню. К примеру, в подменю «Поиск» добавлен пункт для доступа к глобальному поиску.
- Добавлена новая опциональная возможность анонимизации даты отправки сообщения.
Прочее
- Повышены системные требования Thunderbird для GNU/Linux. Теперь требуется как минимум GTK 3.14, GLIBC 2.17 и libstdc++ 4.8.1.
- Теперь адресные книги хранятся как базы SQLite для подготовки к запланированным улучшениям. Существующие адресные книги в формате MAB будут сконвертированы.
- Улучшен диалог сжатия папки (очистка удаленных сообщений).
- Теперь для отображения сохраненных паролей требуется ввести пароль учетной записи операционной системы.
- Новый парсер визитных карточек vCard. Добавлена поддержка vCard 3.0 и 4.0.
- Добавлены дополнительные корпоративные политики.
- Аппаратное ускорение включено по умолчанию.
- Упразднена поддержка устаревших TLS 1.0 и 1.1.
- Календарь: пополнение Lighting интегрировано в программу (ранее входил в состав Thunderbird в виде предустановленного дополнения).
- Календарь: удален номер версии Lighting из строки User-Agent.
- Календарь: удалена поддержка протокола Web Calendar Access Protocol (WCAP).
- Календарь: доступ к хранилищу теперь асинхронен для лучшей производительности.
- Календарь: теперь адрес местоположения кликабельный.
На данный момент обновление возможно только через новый дистрибутив. Обновление из самой программы пока не предусмотрено.