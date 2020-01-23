Обновление Telegram — значительное расширение системы опросов

Выпущено заметное обновление мессенджера Telegram. Доступны новые версии дистрибутивов для всех поддерживаемых платформ.

Это обновление Telegram почти полностью посвящено системе опросов — популярной функции, позволяющей создавать в группах и на каналах голосования с целью опроса участников. Это обновление существенно расширяет систему опросов. Если раньше была возможность создавать лишь стандартные голосования, то теперь возможности гораздо богаче благодаря трем новым типам опросов:

Публичные — не анонимные, с открытыми результатами. Любой пользователь может видеть за какой вариант проголосовал тот или иной участник.

— не анонимные, с открытыми результатами. Любой пользователь может видеть за какой вариант проголосовал тот или иной участник. С несколькими вариантами ответов — пользователь может выбирать не один (как в стандартном опросе), а несколько вариантов ответа.

— пользователь может выбирать не один (как в стандартном опросе), а несколько вариантов ответа. Викторина — для проведения игр, викторин и тестов. Можно соорудить как простенькую интеллектуальную игру, так и серьезный тест. В опросах такого типа организатор указывает правильный вариант ответа. Также для проведения викторин предлагается использовать специального бота @quizbot, который позволяет создавать тесты с набором вопросов и мультимедиа оформлением.

Создание опроса

Важно отметить, что допустимо сочетание различных типов вопросов между собой.

Также это обновление включает новую настройку скругления углов диалоговых пузырей. А еще в Android-версии реализован точный счетчик прогресса скачивания и загрузки файлов.