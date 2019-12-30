Media Player Classic Home Cinema 1.9.0 — крупное обновление видеоплеера

Выпущено заметное обновление популярного видеоплеера Media Player Classic Home Cinema.

Это самое крупное обновление Media Player Classic Home Cinema со времен остановки работы над проектом его основным разработчиком. Напомню, что последняя официальная версия была выпущена в 2017 году и все обновления выпускаются сторонним разработчиком, который также принимал участие в проекте на протяжении 15-ти лет и хорошо знаком с его проблематикой. И хотя сам разработчик называет свои обновления неофициальными, его версии распространяются всеми известными каталогами софта вместо последней официальной версии и, например, в проектах типа K-Lite Codec Pack. Обычно рядовые обновления плеера включают новые фильтры, а также исправляют ошибки и не предусматривают никаких заметных функциональных нововведений. Этот же выпуск несколько выделяется из общего ряда.

Темная тема в Media Player Classic Home Cinema

В Media Player Classic Home Cinema 1.9.0 довольно много нововведений. Самым заметным является темная тема оформления. При ее использовании перекрашивается как основной интерфейс программы, так и различные меню и окна дополнительных функций. Переключение на темную тему осуществляется через меню «Вид» главной панели плеера; переключение в соответствии с настройкой темного и светлого режимов операционной системы не происходит. Кроме прочего, стоит отметить, что в темной теме используется улучшенная шкала управления воспроизведением, высота которой может быть настроена через опцию «ModernSeekbarHeight» раздела настроек «Расширенные».

Другими интересными улучшениями являются возможность использования видеорендерера MPC Video Renderer, несколько улучшений поддержки субтитров и возможность выравнивания картинки по вертикали для регулирования положения горизонтальных полос над и под видео. Для ознакомления с прочими улучшениями этого выпуска почитайте полный список изменений.

Что нового в Media Player Classic Home Cinema 1.9.0:

Добавлена темная тема оформления. Доступна через меню «Вид» (требуется перезапуск плеера).

В темной теме оформления используется улучшенная панель управления ходом воспроизведения. У нее можно отрегулировать высоту через настройку «Options» > «Advanced».

Добавлена настройка выравнивания картинки по вертикали. К примеру, это позволяет иметь черную полосу только под видео.

Добавлена начальная поддержка MPC Video Renderer (разработка от Aleksoid1978).

Реализована возможность воспроизведения медиа, содержащихся в несжатых архивах в формате RAR5. Раньше поддерживался только формат RAR4.

Добавлена возможность ручного поиска в окне загрузки субтитров.

Улучшено позиционирование PGS-субтитров.

Предпринят ряд оптимизаций размера текстур субтитров. Благодаря этому повышена производительность на системах с несколькими экранами. Также это позволило сократить расход видеопамяти.

В настройки горячих клавиш добавлена поисковая строка и возможность сортировки столбцов.

Теперь перезагрузка потоковой передачи через «CTRL+E» по новой обращается к компоненту youtube-dl для получения свежего адреса.

Обновлены LAV-фильтры до версии 0.74.1-31-ge94f9.

Исправлено несколько ошибок.

Остается добавить, что на днях также обновился Media Player Classic Black Edition — форк Media Player Classic Home Cinema, который развивается гораздо более активно и может быть предпочтительней для пользователей.